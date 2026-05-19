Fantasmagorica, un viaggio nella fantasia di Gianni Rodari
Giovedì 21 maggio alle ore 17 in via Bernardina il professor Pompeo guiderà il pubblico alla scoperta dell’opera e dell’immaginario del grande autore italiano attraverso letture, esercizi creativi e approfondimenti sulla “Grammatica della fantasia”. Ingresso gratuito senza prenotazione. Unico requisito richiesto: curiosità e disponibilità all’ascolto attivo
Nuovo appuntamento, giovedì 21 maggio alle ore 17, con il programma “La Scuola Polo Culturale”, il calendario di incontri dedicati alla cultura, ai temi sociali e alla creatività promosso nell’ambito del progetto “Una scuola molte culture una comunità”, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Al Teatro del plesso scolastico Benci, in via della Bernardina 35 a Livorno, si svolgerà “Fantasmagorica – Incontro con la fantasia di Gianni Rodari”, iniziativa curata dal professor Enrico Pompeo, docente e autore, che accompagnerà il pubblico in un viaggio nell’opera e nell’immaginario di Gianni Rodari, maestro del pensiero libero e della scrittura creativa. Attraverso letture ed esercizi pratici sarà esplorata in particolare la celebre “Grammatica della fantasia”, opera in cui Rodari approfondisce i processi creativi e la facoltà umana della fantasia, offrendo spunti e riflessioni ancora oggi attuali per adulti, bambine e bambini. Scrittore, pedagogista, giornalista e poeta, Rodari è considerato il più grande favolista del Novecento e uno dei più importanti autori della letteratura per l’infanzia.
L’incontro è rivolto a tutte e tutti, senza limiti di età. Unico requisito richiesto: curiosità e disponibilità all’ascolto attivo.
L’accesso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.
Dove: Teatro scuola Benci, via della Bernardina 35, Livorno
Quando: giovedì 21 maggio, ore 17
Per informazioni: Cuore Liburnia Sociale – [email protected].
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