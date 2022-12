Federico vince l’edizione 2022 di Master Math

Terza edizione per il progetto scientifico del Liceo Cecioni, rivolto agli studenti di terza media, e dedicato alla promozione della matematica. Ad applaudire calorosamente Federico un’aula magna gremita di 103 alunni (i partecipanti complessivi alla gara) che si sono sfidati a suon di percentuali, frazioni e problemi. Secondo Iacopo Donati e terzo Leonardo Martis. Tutti i nomi dei finalisti

di Giulia Bellaveglia

Federico Grassi della scuola XI Maggio vince l’edizione 2022 di Master Math (4865 punti), il progetto scientifico del Liceo Cecioni rivolto agli studenti di terza media e dedicato alla promozione della matematica. Ad applaudirlo calorosamente un’aula magna gremita di 103 alunni (questi i partecipanti complessivi) che, nella mattina di lunedì 19 dicembre, si sono sfidati a suon di percentuali, frazioni, e problemi in una gara della durata di un’ora, che ha decretato ben 14 finalisti. “Ne erano previsti 10 a dire il vero – spiega la professoressa Valeria Tognotti, referente Master Math – ma quattro di loro hanno raggiunto lo stesso punteggio ed è stato giusto inserirli tutti. Tra questi ragazzi, uno ha addirittura risposto bene a 13 domande su 14, un’edizione veramente da record”. Poi, racconta meglio il progetto approfondendo le finalità. “Questo è il terzo anno che lo mettiamo in piedi grazie alla collaborazione della scuola e siamo riusciti a coinvolgere ben 21 classi. Alla classica sfida abbiamo inoltre abbinato dei laboratori scientifici divertenti che hanno potuto sperimentare 5 alunni di ogni classe. Si sa che la matematica è tra le materie che incutono timore, a volte persino terrore, agli studenti di ogni età e che l’opinione comune induce a pensare che ci voglia una supermente per sconfiggere problemi ed equazioni. Attraverso questa iniziativa cerchiamo di superare i luoghi comuni e di dimostrare che la matematica si può capire e anzi ci si può anche giocare e divertirsi”. La medaglia d’argento è invece andata a Iacopo Donati (4837 punti) e il terzo posto a Leonardo Martis (4762 punti). Il primo classificato ha ricevuto come premio un pc donato dall’azienda Computer Team, mentre il resto del podio e i successivi sette ragazzi sono stati omaggiati di una chiavetta Usb. Questi i nomi degli altri finalisti: Giorgio Baroncini, Luigi Bertola, Mattia Brughitta, Mattia Del Corona, Dario Flore, Chiara Guerra, Nicola Manfrè, Beatrice Morini, Michele Mugnaini, Francesco Palmarini e Francesco Vicari .

