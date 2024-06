Festa dello sport alla scuola Fermi a Shangai

Il programma della giornata ha visto realizzati svariati tornei di diverse discipline sportive come basket, pallavolo, ping-pong, biliardino, bocce, pugilato, tiro a segno e freccette aperte ai ragazzi e ragazze della S.S.I° grado che hanno partecipato numerosi e con grande entusiasmo

Una grande festa dello sport per il plesso “Fermi” dell’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi: si è infatti svolta il 31 maggio dalle 12 alle 18 nelle palestre di Campana e Fermi la “Festa dello sport a Shangai” che ha coinvolto moltissimi alunni ed alunne della S.S.I° grado ed anche della primaria Campana in molteplici attività sportive. La giornata è stata inaugurata nell’anfiteatro di via Stenone con un momento musicale dell’orchestra della scuola e la partecipazione di Giovanni Giannone, delegato provincia del C.O.N.I., di Andrea Bianchini, giovane imprenditore di A.N.C.E. e Daniele Bartolozzi, presidente del Comitato U.I.S.P Terre estrusco-labroniche. Spiega la Dirigente scolastica Cecilia Semplici: “L’idea di proporre una festa dello sport è nata per presentare due progetti che si sono realizzati nella nostra scuola grazie all’impegno dei docenti ed alle collaborazioni costruite sul territorio con lo scopo di promuovere la salute attraverso il movimento, allestendo spazi interni ed esterni alla scuola, dove è stato possibile praticare sport tutta la giornata”. A coordinare il lavoro, la professoressa Cristina Pucci docente di Scienze Motorie presso l’Istituto. Il primo progetto ha visto la partecipazione delle classi 3A, 3B e 3C delle Fermi al concorso “Lo sport che rigenera la città”, promosso da Ance Toscana (concorso Macroimpresa), che ha avuto come protagonisti tutti gli alunni e le alunne delle classi terze le cui idee progettuali si sono concentrate sulla riqualificazione delle aree verdi abbandonate all’interno del quartiere Shangai. Il progetto finale ha previsto l’allestimento di una mostra fotografica, su tavole realizzate dagli alunni che ipotizzano spazi pubblici urbani di un intero quartiere più vivibile, creando isole di socialità e rigenerando un quartiere attraverso lo sport. Qui, è stato determinante l’apporto delle professoresse Elisa Nanninipieri, Giada Stefanini, Anna Tiberia e Francesca Caponi per i loghi.

Il secondo progetto dal titolo “Una scuola capace di produrre movimento e salute nell’equità”, patrocinato dal Ministero Istruzione e del Merito e realizzato dal Comitato Territoriale UIPS Terre etrusco-labroniche, ha costituito un’opportunità per la scuola di promuovere durante l’anno scolastico l’attività fisica e sportiva con particolare riferimento alla parità di genere. Gli alunni pertanto sono stati impegnati durante tutto l’evento nella divulgazione dell’equità sociale e sportiva. Il programma della giornata ha visto realizzati svariati tornei di diverse discipline sportive come basket, pallavolo, ping-pong, biliardino, bocce, pugilato, tiro a segno e freccette aperte ai ragazzi e ragazze della S.S.I° grado che hanno partecipato numerosi e con grande entusiasmo. Nel corso della giornata è stato votato il logo e al termine ci sono state le premiazioni finali per tutti gli atleti. Si ringrazia in particolare UISP Terre etrusco-labroniche per il contributo dato all’iniziativa che è stata patrocinata dal Comune di Livorno.

