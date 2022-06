Festa dell’orto alle scuole Tartaruga e Campana

Mercoledì 25 maggio alla Scuola dell’Infanzia Tartaruga e mercoledì 8 giugno alla Scuola Primaria Campana si è concluso il progetto “Orto in Condotta” con i “mercati” organizzato dai bambini e le insegnanti di tutte le classi del plesso. All’evento hanno partecipato con entusiasmo le famiglie degli alunni e alle Campana di via Stenone anche la vice sindaca Libera Camici. L’iniziativa, alla quale da anni il plesso Campana e la scuola dell’Infanzia Tartaruga dell’Istituto Micheli Bolognesi aderiscono con entusiasmo, è condotta da Slow Food e sostenuta dal Cred del Comune di Livorno in collaborazione con le scuole della nostra città.

Durante le feste organizzate nei cortili delle scuole, sono stati presentati ai familiari i prodotti dell’orto coltivati con passione durante l’anno scolastico dai bambini e i loro manufatti. Le giornate sono state un importante momento di condivisione “vivo” e “colorato” grazie alla fantasia, la forza e i sorrisi di tutti i partecipanti

