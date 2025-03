Festa di carnevale a Colline con le scuole del quartiere

In via di Salviano, chiusa al traffico per l'occasione, hanno sfilato le insegnanti e gli alunni delle scuole Collodi, Rodari, Cremoni, Munari e Maria Ausiliatrice

“Presenti”. Le scuole del quartiere hanno accolto molto volentieri l’invito dei commercianti di Colline a partecipare alla Festa di Carnevale e così stamattina gli alunni della primaria Collodi e della scuola dell’infanzia Cremoni, plessi del comprensivo De Amicis, insieme agli alunni della primaria Rodari e della scuola dell’infanzia Munari del comprensivo Mazzini e alla scuola Maria Ausiliatrice hanno sfilato dalle 10.30 alle 11.30 in via di Salviano, chiusa al traffico per l’occasione, con le maschere di carta realizzate in classe. “Quella di quest’anno è la seconda edizione – spiega la presidente del Ccn Colline Silvia Cecchetti – dopo il successo dello scorso anno abbiamo voluto replicare. Le insegnanti hanno aderito con gioia”. Nel pomeriggio la festa è proseguita in piazza Damiano Chiesa con la partecipazione di una cantastorie, i laboratori di carta e la merenda a base di cenci e frittelle per tutti i presenti.

