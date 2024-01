Feste di Solidarietà al Comprensivo Mazzini di Livorno

Tre importanti momenti di solidarietà hanno visto partecipe l’Istituto Comprensivo Giuseppe Mazzini della nostra città. Da sempre la scuola porta avanti beneficenza a Km 0 aiutando i più deboli vicino a noi e avendo un riscontro certo di quanto viene dato.

Il primo evento si è svolto presso la sala della Pediatria dove la Dirigente Scolastica Prof.ssa Elena Rossi insieme alla Referente per il Benessere e la Salute la professoressa Cristina Brigiotti Mastrosimone, due rappresentanti dei genitori delle classi prime della secondaria le Sig.re Liperini Ilenia e Paoli Federica hanno consegnato al Primario Dr. Roberto Danieli e alla Maestra Rosalba Bruna referente della Sezione Ospedaliera dell’Istituto Mazzini pacchi di pennarelli e quadernoni. La scuola ospedaliera, ha ricordato il Primario, è stata voluta dall’indimenticabile Dr. Luciano Vizzoni. Da sempre questa scuola accoglie i bambini e gli adolescenti ricoverati nella struttura pediatrica in spazi a loro fruibili.

In ospedale essi vivono una esperienza particolare in cui è facile sentirsi fragili e collocati ”fuori dal tempo”, in una giornata che scorre scandita dai tempi e ritmi non più familiari ed è qui che nasce la scuola in ospedale, in questo modo non si vive in spazi anonimi, privi delle sollecitazioni al fare e agli incontri.

Percorsi di autonomia e autostima possono interrompersi bruscamente se non ci si attiva per far vivere i piccoli pazienti in uno spazio di normalità durante la degenza.

La Maestra Rosalba ha mostrato i locali della scuola. Quello che ci colpisce è vedere uno spazio tranquillo a misura di bambino per giocare, raccontare, leggere, ascoltare, costruire e apprendere. Grande è il lavoro svolto dalla maestra Rosalba e dai docenti di Italiano e di Matematica.

Il secondo evento, molto commovente, si è svolto presso la RSA di Coteto sul Viale Boccaccio. Gli alunni della 3F guidati dalla Prof.ssa di Musica Isabella Andolfi, dalla Referente di Plesso Prof.sa Sabina Ferrari e dalla docente di Religione Prof.ssa Brigiotti si sono esibiti in concerto con musiche e canti davanti agli ospiti della struttura. Non è mancato l’assolo di violino suonato dall’ alunna Agata Sitta e interpretazioni canore degli ospiti della RSA. Alcuni alunni si sono commossi nel vedere davanti a loro questi anziani così fragili ma con ancora molti ricordi di tradizionali canzoni italiane del loro tempo e vederli cantare accompagnati dalle note musicali è stato un momento indimenticabile per tutti.

Alla fine del concerto sono stati distribuiti regali per tutti gli anziani e i malati. Questi doni sono stati preparati dagli alunni e dalle loro famiglie. La Direzione della struttura sanitaria ha offerto la merenda per tutti gli alunni.

Il terzo momento è stato l’incontro annuale con la Ronda della Carità diretta da Don Luciano Musi che da anni si batte per portare sostegno alle persone in difficoltà che sono davvero tante. La scuola secondaria e la scuola primaria di Coteto del Comprensivo Mazzini da sempre per Natale raccolgono generi alimentari per aiutare i volontari che ogni sera distribuiscono pasti pronti in vari punti della città. Molti sono i bisognosi, non solo stranieri e rifugiati ma anche molte famiglie livornesi che aumentano a vista d’occhio. Don Luciano tutti gli anni ringrazia personalmente gli alunni con parole di apprezzamento e di elogio esortandoli a continuare nell’opera di solidarietà. Fare del bene fa star bene. Gli alunni e le famiglie di Coteto ne sono un esempio.

Come possiamo vedere, questo Comprensivo con le sue scuole di quartiere, guidato dalla nuova Dirigente Dr.sa Rossi Elena è sempre più vicino alle esigenze del territorio. Siamo sicuri che quanto fatto non andrà sprecato e non cadrà nell’oblio.

Cristina Brigiotti Mastrosimone

Docente di Religione Cattolica e Referente per il Benessere e la salute.

