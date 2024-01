Frequenze, primo appuntamento del ciclo di conferenze al Liceo Niccolini Palli

Il ciclo “Frequenze”, aperto agli studenti del Liceo e alla cittadinanza, è nato con lo scopo di far conoscere varie realtà musicali attraverso l'incontro con autori e musicisti attivi nel territorio labronico e non solo. E' gradita la prenotazione tramite il link presente in fondo all'articolo

Giovedì 11 gennaio alle 17 nell’Aula Magna del Liceo Niccolini Palli di Livorno si terrà il primo appuntamento per il ciclo di Conferenze “Frequenze: Dialoghi, Concerti, Arte, Incontri con l’Autore” promossa dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Teresa Cini e organizzata dal Dipartimento Musicale, a cura della prof.ssa Veronica Barsotti. Il ciclo “Frequenze”, aperto agli studenti del Liceo e alla cittadinanza, è nato con lo scopo di far conoscere varie realtà musicali attraverso l’incontro con autori e musicisti attivi nel territorio labronico e non solo. Sono previste quattro date: giovedì 11 Gennaio “Il Carosello della RRFT, in collaborazione con Sillabe Editore” presentazione della collana editoriale e concerto, a cura della prof.ssa Giovanna Nieri; martedì 30 Gennaio “Metamorphosis” viaggio musicale tra mito, letteratura e storia, concerto del Duo Nuages pianoforte a 4 mani composto da Cristina Donnini e Scilla Lenzi; mercoledì 21 Febbraio “Un compositore e chitarrista eclettico livornese” quando l’ispirazione incontra un’idea musicale a cura del M° Marco Gammanossi; martedì 27 Febbraio “Paganini e…Livorno” presentazione del libro e concerto a cura del M° Massimo Signorini. L’evento inaugurale è dunque dedicato alla Rete Regionale Flauti Toscana, la RRFT, di cui il Liceo Niccolini Palli è capofila dall’anno scolastico 2017-18. Si tratta di un grande ensemble che può arrivare ad un organico di oltre 200 flauti, utilizzando tutti i tipi di flauto traverso ed è un esempio di scuola pubblica attiva e propositiva che vede la collaborazione tra docenti, musicisti, compositori, negozi specializzati, scrittori e amanti della musica. Attualmente la Rete annovera la partecipazione di 23 istituzioni scolastiche con l’insegnamento del Flauto traverso, comprendenti 15 Istituti Comprensivi toscani, piemontesi, umbri e laziali, 7 Licei Musicali, il Conservatorio di Siena e prossimamente il Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno. Per l’appuntamento di giovedì 11 Gennaio la RRFT presenta un programma con il Primo movimento dalla Sinfonia n. 1 di G.Mahler, Les lunes du Cuzco di K. Tanaka, Sakura sakura tradizionale giapponese, Calypso di S. Bon, Marcia, Danza della Fata confetto, Danza dei flauti di P. I. Tchaikowsky e sette brani per Ottavino, Flauto, Flauto contralto e Flauto basso, tratti dalla collana “Il carosello della RRFT” editi da Sillabe Editore e curata dalla prof.ssa Giovanna Nieri. La collana è frutto del progetto finanziato dal Bando delle Arti 2019 che prevedeva un percorso formativo attraverso il corso di composizione finalizzato alla produzione di partiture originali con la collaborazione del M° Valter Sivilotti che ne ha curato gli arrangiamenti. Gli autori dei quattordici brani della collana composti per ensemble di flauti e due per grande orchestra verticale, sono i seguenti alunni del Liceo Musicale: Miriam Flaminia Cassarino, Claudia Sacco Proila, Matteo Giovannelli, Alessia Barducci, Filippo Capezzoli, Francesco Fiorini, Emiliano Malaguti, Andrea Filidei, Francesco Saporito, Luigi Gagliardi e Sara Baldacci. Per il concerto interverranno gli alunni di flauto del Liceo Niccolini Palli di Livorno (docente prof.ssa Giovanna Nieri), del Liceo Bianciardi di Grosseto (prof.ssa Jana Hildebrandt), Liceo Albert Dante di Firenze (prof.ssa Cinzia Di Somma), Liceo Passaglia di Lucca (prof. Lorenzo Del Grande, prof.ssa Agnese Manfredini), IC Benedetto Brin di Livorno (prof.ssa Eleonora Donnini), IC Micheli Bolognesi di Livorno (prof.ssa Nicoletta Zannoni), IC Cassola di Cecina (prof.ssa Sara Capanna), IC Pertini di Portoferraio (prof.ssa Ambra Carrari).

E’ gradita la prenotazione tramite il seguente modulo google presente sul sito del Liceo Niccolini-Palli: https://forms.gle/YMUs4fFHwZ1zBzi77

Condividi:

Riproduzione riservata ©