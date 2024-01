Frequenze, martedì 30 gennaio il secondo concerto al Niccolini-Palli

“Metamorphosis - viaggio musicale tra mito, letteratura e storia” è il titolo del secondo appuntamento del ciclo di Conferenze. Per la partecipazione al concerto è gradita la prenotazione tramite il link che trovate in fondo all'articolo

“Metamorphosis – viaggio musicale tra mito, letteratura e storia” è il titolo del secondo appuntamento del ciclo di Conferenze “Frequenze: Dialoghi, Concerti, Arte, Incontri con l’Autore” promosso dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Teresa Cini, con l’organizzazione del Dipartimento Musicale, a cura della prof.ssa Veronica Barsotti. L’appuntamento si terrà martedì 30 gennaio alle 16 nell’Aula Magna del Liceo Niccolini – Palli di Livorno e vedrà protagonista il pianoforte a quattro mani del Duo Nuages formato dalla docente del Liceo Musicale Scilla Lenzi e da Cristina Donnini. Il Ciclo di conferenze “Frequenze”, alla sua seconda edizione, è aperto agli studenti del Liceo e alla cittadinanza ed è nato con lo scopo di far conoscere varie realtà musicali attraverso l’incontro con autori e musicisti attivi nel territorio labronico e non solo. Il primo appuntamento, che ha riscosso grande successo, ha visto la partecipazione di giovani flautisti provenienti da vari licei Musicali e IC toscani appartenenti alla Rete Regionale Flauti Toscana, la RRFT, di cui il Liceo Musicale di Livorno è capofila. Il secondo appuntamento è dedicato al repertorio del pianoforte a quattro mani con brani composti appositamente per il Duo Nuages, dai compositori Roberto Ghilarducci e Stefano Nanni. Il filo conduttore dei brani in programma è il racconto come viaggio musicale attraverso il mito, la storia, gli stati d’animo e i paesi lontani. I “Ritratti Deuteragonisti” di Stefano Nanni dipingono tre personaggi: lo spirito dell’aria Ariel (tratto da La Tempesta di Shakespeare), Melanto, la serva di Penelope (tratto dall’Odissea di Omero) e Juan “Rodrigo de Triana”, marinaio e accompagnatore di Cristoforo Colombo. Con il trittico “Metamorphosis” Milonga, Rage in Joy e Renaissance di Roberto Ghilarducci il racconto acquista l’affascinante concetto di fluidità come passaggio emozionale dell’attimo fuggente e come continua trasformazione che permette il cambiamento interiore. Infine arrangiamenti di Stefano Nanni dei brani del compositore argentino Astor Piazzolla Oblivion, Otoño Porteño, Adios Nonino raccontano un paese lontano con le sue tradizioni musicali, le sue stagioni e le storie vissute.

Il Duo Nuages è nato nella primavera 2010 in occasione della Rassegna di Musica Contemporanea “Suoni Inauditi” presso l’Istituto di Alta Formazione Musicale “Pietro Mascagni” di Livorno. Le due pianiste livornesi hanno deciso di condividere la propria esperienza ed espressione musicale, grazie anche al comune gusto per la ricerca eclettica e innovativa. Il Duo affronta un repertorio che spazia da Mozart a Piazzolla e la loro musica si fonde con altri linguaggi quali la danza (tango argentino), la recitazione (fiabe classiche) e forme di espressione grafico visive (recitals su cortometraggi, disegni). Il Duo ha tenuto numerosi recitals in prestigiose rassegne e stagioni concertistiche fra cui Douce France presso Palazzo Huygens di Livorno, Rassegna Classica Amici della Musica di Pistoia, Stagione Concertistica del Circolo Ufficiali M.M. di La Spezia, Villa del Poggio Imperiale di Firenze, Festival Musicale delle Nazioni “Musica sotto il cielo stellato” presso Villa Torlonia e il Teatro di Marcello di Roma, Stagione Concertistica del Circolo Ufficiali delle Forze Armate presso Palazzo Barberini di Roma; Piano City Milano, Piano City Napoli. Durante il recital inaugurale della Rassegna Concerti 2012 presso l’Auditorium “P. Mascagni” di Livorno dedicato a Darius Milhaud, il Duo ha eseguito Le Boeuf sur le toit alla presenza del figlio del compositore, Daniel, celebre pittore contemporaneo che ha espresso il proprio sentito entusiasmo nei confronti delle due pianiste. I compositori che scrivono per il Duo Nuages sono: Stefano Nanni, Roberto Ghilarducci, Fabio De Sanctis De Benedictis, Giacomo Riggi, Diego Valente, Carmelo Mafali. Nel febbraio 2016 è uscito il primo cd del Duo, intitolato Ritmi dal sud America, edito da PPG EDITIONS, andato in onda su Rete Toscana Classica. Nell’ottobre 2017 è uscito il CD …Finche non sarà mattina edito da MAP Classics. Il 26 maggio 2018 e andato in onda su File Urbani RAI Radio3 il brano 4 ritratti deuteragonisti di Stefano Nanni tratto dal CD. Nell’ottobre 2021 è uscito il terzo CD Fluendo, edito da Da Vinci Editions.

Per la partecipazione al concerto è gradita la prenotazione tramite il seguente modulo google presente sul sito del Liceo Niccolini-Palli: https://forms.gle/YMUs4fFHwZ1zBzi77

Condividi:

Riproduzione riservata ©