Fumetti, Una vita in punta di Matita al Vespucci-Colombo

Secondo appuntamento dedicato al mondo del fumetto e dell’illustrazione d’autore, a cura della Biblioteca dell’Istituto “Vespucci-Colombo”. Giovedì 11 dicembre alle ore 18.00, nell’aula magna della sede di Piazza Vigo, sarà protagonista Moreno Chiacchiera con un incontro dal titolo “Una vita in punta di Matita”. Dialoga con l’illustratore, Francesca Luseroni, docente e referente della biblioteca dell’Istituto. L’evento, realizzato in collaborazione con Erasmo Libri di Livorno, è a ingresso libero, rivolto a tutta la cittadinanza e rientra nel piano del “Fondo Promozione alla Lettura” del MIBACT e del progetto “Città che legge” del Cepell. Moreno Chiacchiera, fumettista e illustratore che da anni racconta storie attraverso il segno grafico, offrirà al pubblico l’occasione di conoscere da vicino il percorso creativo di un artista capace di unire tecnica, sensibilità narrativa e grande capacità comunicativa. Durante l’incontro Chiacchiera ripercorrerà i momenti più importanti della sua carriera: dagli esordi ai progetti più recenti, dalle collaborazioni editoriali alle esperienze nel campo dell’illustrazione e del fumetto. Si parlerà inoltre dell’illustrazione come strumento di comunicazione scolastica e ludica, delle differenze tra i vari mercati mondiali, delle varie tecniche e delle sue differenze con il fumetto. Attraverso aneddoti, disegni e riflessioni sul mestiere dell’artista, il pubblico potrà scoprire cosa significa davvero vivere “in punta di matita” tra intuizioni, studio, passione e continua ricerca.

Moreno Chiacchiera, nato nel 1957, nel mondo del fumetto e dell’illustrazione praticamente da sempre (oltre che una lunga carriera da Art Director in Pubblicità), una grande passione trasformatasi in un vero e proprio mestiere. Disegna dall’età di 2 anni e da allora non ha mai smesso di farlo. Forse per un segno del destino o per una semplice coincidenza, festeggia il suo compleanno lo stesso giorno di Topolino, il 18 novembre. Ha realizzato la prima Storia del Rock a fumetti nel lontano 1982 quando faceva parte della redazione della rivista Rockstar, oltre a moltissimi fumetti a scopo didattico distribuiti con le maggiori testate nazionali. Collabora come illustratore e cartoonist con le più importanti case editrici italiane ed estere specializzate in editoria per ragazzi, i suoi lavori vengono pubblicati, oltre che in Italia, in USA, Regno Unito, Francia, Spagna, Austria, Germania, Canada, Australia, Giappone, Cina.

Umorista (definito uno dei pochi degni eredi di Jacovitti, dalla figlia del maestro), Moreno Chiacchiera pubblica anche delle autoproduzioni. Accademico di Merito all’Accademia di Belle Arti di Perugia è membro da oltre 20 anni della Beehive Illustration Agency con sede nel Regno Unito. Collaborazioni televisive con RAI, Mediaset e BBC. Per informazioni: [email protected]

