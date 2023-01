“Gavino torna al mare”, il libro di Giuseppe Tore Frulio alla biblioteca del Vespucci-Colombo

Appuntamento venerdì 27 gennaio alle 18 nell'Aula Magna del Vespucci-Colombo di via Chiarini, 1

Venerdì 27 gennaio alle ore 18, presso l’aula Magna della sede di via Chiarini, si terrà la presentazione del volume “Gavino torna al mare” (Carlo Delfino Editore) di Giuseppe Tore Frulio.

La rievocazione delle vicende familiari dell’architetto-scrittore Tore Frulio permette di ripercorrere le vicissitudini economiche e sociali dei Paesi dell’area mediterranea.

Si tratta di un racconto che, attraverso il vasto mare Mediterraneo, nella calma di lunghissime giornate di navigazione, ci fa ritrovare la dimensione intima dell’acqua, degli approdi, dello stesso mare. Partendo da Alghero, l’autore salpa verso i vari porti del mondo del mare Nostrum, accompagnando il lettore attraverso le rotte del passato e del presente attraverso le due figure chiave: il comandante Gavì e l’armatrice Filomena,

L’incontro è coordinato dal professore Paolo Capezzone. Le letture sono a cura di Elena Riccio.

Giuseppe Tore Frulio è docente, architetto ed urbanista. Nato in Sardegna, ad Alghero, ha studiato all’Università di Firenze. Vive nelle colline del Chianti fiorentino. Suo, con il team di j. Busquets, è il Progetto dei nuovi Affacci della città di Alghero sul mare, oltre ad un Piano Strategico di Waterfront Territoriale per il nord ovest della Sardegna. Più di recente il Mercato del Pesce e la conclusione del nuovo Lungomare della Città di lingua catalana d’Italia.

