Gemellaggio artistico tra la scuola Fermi e la Stoppani di Lecco

“Credo negli esseri umani”. E’ stato questo uno dei messaggi lanciati dalla scuola Stoppani di Lecco in visita a Livorno che nella mattinata di venerdì ha partecipato ad un gemellaggio artistico con l’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi, presso la scuola media “Fermi”, di via Stenone, quartiere Shangai. E’ stata la dirigente scolastica Cecilia Semplici ad accogliere i ragazzi in visita, che hanno presentato alle classi prime della scuola secondaria di primo grado lo spettacolo musicale “…Ma morire d’amore no!”, uno show corale, tra brani musicali e pensieri recitati, che ha fotografato con acume e grandi emozioni, l’attualità circostante, tra riflessioni sulla violenza sulle donne, scarpe rosse, femminicidi e parità di diritti. “Ogni parola usata su questo palco è un grido di protesta contro l’ingiustizia”, ha sottolineato il narratore, un alunno di 13 anni della scuola di Lecco, “soprattutto per tutte le donne che hanno subito violenza e discriminazione. Oggi cercheremo di gettare le basi per una società più giusta. Grazie per essere qui e di unirvi in questo importante viaggio verso una maggiore consapevolezza e il cambiamento”. Presente, per il Comune di Livorno, Silvia Bartoli dell’ufficio “Istruzione e Politiche giovanili” che ha lodato l’impegno del Comprensivo Micheli-Bolognesi nei progetti di inclusione di uguaglianza. Al termine dell’esibizione della scuola Stoppani, gli alunni del musicale di “Fermi” si sono esibiti in un mini-saggio di “musica d’insieme” e “coro” diretto dai professori del Musicale di Fermi: Berti, Lepore, Costa, Zannoni e le docenti di musica Saccomani e Degl’Innocenti. La giornata si è conclusa con una riflessione “in cerchio” tra coetanei delle due scuole per conoscersi meglio e scambiarsi opinioni sulle difficoltà di essere adolescenti a Livorno e a Lecco in questo momento storico.

