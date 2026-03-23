Gemellaggio Italo-Francese per gli alunni dell’IC Micali

Esperienza internazionale per le classi 3C e 3G tra scambi linguistici, visite sul territorio e momenti di condivisione con coetanei francesi

Si è appena concluso il viaggio degli studenti e delle studentesse dell’Istituto Comprensivo Micali in Francia. Una settimana intensa, emozionante e ricca di scoperte quella vissuta dalle classi 3C e 3G dell’Istituto Comprensivo Micali, protagoniste di un’esperienza in Provenza e in particolare nella meravigliosa cittadina di La Ciotat, a 30 chilometri da Marsiglia.

Per mesi molti di loro hanno fatto il conto alla rovescia, sognando questo momento. E le aspettative non sono state deluse.

Dal 16 al 20 marzo gli alunni e le alunne provenienti dall’Italia sono stati accolti dai corrispondenti francesi del Collège Les Matagots, con cui avevano già iniziato uno scambio epistolare nei mesi precedenti.

Durante il soggiorno i ragazzi hanno potuto visitare la scuola ed esplorare il territorio della Provenza: Avignone, Arles, la Camargue, le calanche di La Ciotat e il teatro Eden dei fratelli Lumière. È infatti proprio alla stazione di La Ciotat che i Lumière girarono la celebre scena del treno in arrivo.

Non è mancata l’occasione di mettere in pratica la lingua francese in un contesto reale, verificando così sul campo le proprie competenze comunicative.

L’incontro tra le due scuole si è concluso giovedì sera presso il ristorante Le Golfe Chez Marius con una cena allietata da musica e momenti di festa.

Il progetto è curato dal 2013 dalla professoressa Claudia Quedrotti, insegnante di francese dell’Istituto Micali, in collaborazione con la professoressa Carole Champion, docente di italiano della scuola francese.

Ad accompagnare le due classi, per un totale di 37 alunni e alunne, sono stati alcuni docenti dell’istituto: Iorio, Mola, Moroni, Pompeo, coordinati dalla stessa Claudia Quedrotti.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia rete di gemellaggi, viaggi studio ed esperienze con realtà scolastiche ed educative europee, da sempre uno dei tratti distintivi dell’Istituto Comprensivo Micali.

Un’opportunità unica e una bella esperienza da ricordare. Anche se, come spesso accade, è finita troppo in fretta. Ma con la promessa di ripeterla il prossimo anno.

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