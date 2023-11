Genitori: mestiere impossibile? Incontro al comprensivo De Amicis

L'incontro era dedicato alle famiglie del Comprensivo, in particolare della Secondaria di primo grado, ed è stato tenuto dal dottor Artico e dalla dssa Cavallini

Il 28 novembre nel Comprensivo De Amicis in via Coccoluto Ferrigni si è tenuto un evento dal titolo “Genitori: mestiere impossibile?”, incontro dedicato alle famiglie del Comprensivo, in particolare della Secondaria di primo grado, tenuto dal dottor Artico e dalla dssa Cavallini. “Il tema – spiega la scuola – era importante per impostare un dialogo educativo tra scuola e famiglia alla luce degli eventi che tragicamente ci fanno riflettere sui temi dell’educazione sentimentale ma anche sulla salute mentale e sulla serenità delle future generazioni”.

