Giornata dei Calzini Spaiati alla scuola Cattaneo

In occasione della Giornata dei Calzini Spaiati, le bambine e i bambini della Scuola Cattaneo, appartenente all’Istituto Comprensivo Bartolena, hanno partecipato con entusiasmo a un percorso ricco di attività creative, espressive e riflessive. Disegni, racconti, giochi cooperativi e momenti di dialogo hanno offerto agli alunni l’opportunità di confrontarsi sul tema della diversità, aiutandoli a comprendere come le differenze non rappresentino un ostacolo, ma una risorsa preziosa per la crescita individuale e collettiva.

I calzini spaiati, colorati e diversi tra loro, sono diventati un potente simbolo educativo: un modo semplice ma efficace per ricordarci che, pur essendo diversi per aspetto, carattere, gusti, provenienze e abilità, tutte e tutti condividiamo gli stessi diritti e lo stesso valore. Ogni persona è unica e speciale e, proprio grazie a questa unicità, può contribuire in modo significativo alla vita della comunità.

La Scuola Cattaneo, situata nel quartiere La Rosa, rappresenta un punto di riferimento educativo e sociale per il territorio. All’interno di questo contesto, il tema dell’integrazione e dell’inclusione non si esaurisce in una singola giornata simbolica, ma costituisce un impegno quotidiano e costante. La scuola lavora ogni giorno per costruire un ambiente educativo accogliente, in cui ogni bambina e ogni bambino possa sentirsi riconosciuto, rispettato e valorizzato per ciò che è. L’attenzione alle differenze individuali, ai bisogni educativi e alle potenzialità di ciascuno è parte integrante della progettazione didattica e della vita scolastica.

Fondamentale, in questo percorso, è anche la collaborazione attiva delle famiglie, che partecipano con disponibilità ed entusiasmo a ogni proposta educativa. La sinergia tra scuola e famiglia contribuisce a creare un clima di fiducia e corresponsabilità, rafforzando i messaggi di inclusione, rispetto e accoglienza anche al di fuori dell’ambiente scolastico. In questo modo, i valori condivisi diventano esperienze vissute quotidianamente, capaci di accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita.

Attraverso attività inclusive, metodologie cooperative e momenti di confronto guidato, gli alunni imparano fin dai primi anni di scuola il valore dell’ascolto, dell’empatia e della solidarietà. Si sviluppa così una vera e propria cultura del rispetto dell’altro, fondata sulla consapevolezza che la diversità arricchisce, amplia gli sguardi e favorisce la crescita di cittadini responsabili e consapevoli.

I lavori realizzati dagli alunni raccontano il percorso condiviso e testimoniano come, nonostante le differenze, sia possibile riconoscersi uguali nei valori fondamentali del rispetto, dell’amicizia e della collaborazione. Sono espressione di una scuola che educa non solo alle conoscenze, ma anche alle relazioni, al senso di appartenenza e al benessere comune.

La Giornata dei Calzini Spaiati diventa così un’occasione per ribadire un messaggio forte e attuale: una comunità inclusiva si costruisce partendo dai piccoli gesti quotidiani, dall’attenzione verso l’altro e dalla capacità di accogliere ogni differenza come un’opportunità. La scuola, profondamente legata al territorio, insieme alle famiglie continua a camminare in questa direzione, consapevole che educare all’inclusione significa gettare le basi per una società più giusta, solidale e aperta al futuro.

