Giornata dei Servizi Pubblici, Asa apre gli impianti alle scuole

Nella prima foto gli studenti in visita al telecontrollo e nella seconda al laboratorio analisi

Sono stati 2.873 gli alunni del territorio ATO5 Toscana Costa che hanno fruito delle lezioni in classe e dei sussidi didattici forniti da Asa e 120 studenti delle scuole secondarie di secondo grado hanno approfondito, anche con docente universitario, alcune tematiche specifiche relative al funzionamento degli impianti e all’economia circolare

Il 10 e l’11 maggio, in occasione della Giornata dei Servizi Pubblici Locali (10 maggio), Asa ha aperto le porte dei propri impianti agli studenti delle scuole che hanno partecipato ai percorsi di educazione ambientale 2022/2023 dell’Azienda (progetto “A scuola con ASA” e progetto PCTO di Alta Formazione Tecnica). Ben 2.873 gli alunni del territorio ATO5 Toscana Costa che hanno fruito delle lezioni in classe e dei sussidi didattici forniti da Asa e 120 studenti delle scuole secondarie di secondo grado che, presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo della Provincia di Livorno, hanno approfondito, anche con docente universitario, alcune tematiche specifiche relative al funzionamento degli impianti e all’economia circolare. Di questi studenti, oltre 240 hanno optato di terminare il proprio percorso formativo con la visita agli impianti del territorio e alle strutture di controllo assieme ai loro professori, per un totale di 280 visitatori. Di seguito le strutture visitate: l’impianto di deferromanganizzazione di Mortaiolo (Comune di Collesalvetti), l’impianto di abbattimento del boro e dell’arsenico di Franciana (Comune di Piombino), la centrale di spinta e il campo pozzi di Rio (Comune di Rio), il laboratorio analisi e il sistema di telecontrollo presso la sede di Livorno. “Grazie a questa iniziativa – dichiara il presidente di Asa Stefano Taddia – gli studenti hanno avuto la possibilità di vedere da vicino gli impianti e le strumentazioni che rendono potabile e sicura l’acqua che usiamo tutti i giorni e di apprezzare il funzionamento di questo complesso sistema, gestito da ASA in un territorio di cui fanno parte 32 comuni appartenenti alle province di Livorno, Pisa e Siena, e che richiede un lavoro costante, svolto da risorse umane qualificate, 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno”.

