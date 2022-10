Giornata della trasparenza: ricevuta in Comune una classe del Liceo Cecioni

Il progetto “Giornata della Trasparenza” è portato avanti dall'Amministrazione Comunale per promuovere una maggiore coscienza civica, informare e sensibilizzare gli studenti sulle attività che svolge il Comune

La mattina di venerdì 14 ottobre la classe IV del Liceo Cecioni di Livorno indirizzo Scienze Umane ha preso parte a Palazzo Comunale ad un incontro nell’ambito del progetto “Giornata della Trasparenza” portato avanti dall’Amministrazione Comunale per promuovere una maggiore coscienza civica, informare e sensibilizzare gli studenti sulle attività che svolge il Comune, sulle modalità e gli strumenti con cui l’Amministrazione esercita le proprie funzioni, su come e dove visionare atti e informazioni.

L’appuntamento di venerdì 14 ottobre è stato preceduto da un primo incontro che si è svolto nella sede del Liceo Cecioni, nel corso del quale agli studenti sono stati illustrati i contenuti del progetto e somministrato un questionario di auto-valutazione.

Dopo una breve visita guidata del Palazzo Comunale, gli studenti sono stati ricevuti inizialmente nella Sala Cerimonie per poi prendere posto nella sala che ospita il Consiglio Comunale dove hanno simulato anche una seduta consiliare.

All’evento erano presenti il sindaco Luca Salvetti, il segretario generale Angelo Petrucciani, l’assessore alla Trasparenza e Semplificazione Gianfranco Simoncini, l’ufficio Controllo regolarità amministrativa, anticorruzione e trasparenza, l’Urp (Ufficio rapporti con il pubblico) e l’ufficio SegnalaLi.

Condividi: