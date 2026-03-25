Giovani “promotori di sicurezza”: la 4A CAT del Buontalenti presenta i progetti in Comune

Cittadinanza attiva, analisi del territorio e proposte concrete: studenti protagonisti per una città più sicura e inclusiva

Sono stati protagonisti nella Sala delle Cerimonie del Comune di Livorno gli studenti della 4A CAT dell’IIS Buontalenti, che nella mattinata del 24 marzo hanno presentato i lavori conclusivi del progetto “Sicuri Insieme per giovani promotori di sicurezza”, promosso da Cittadinanzattiva Toscana APS.

Alla presenza del sindaco, la classe ha illustrato video, podcast e presentazioni realizzati al termine di un percorso di monitoraggio civico sul territorio, con l’obiettivo di analizzare il livello di sicurezza urbana e proporre possibili miglioramenti.

Il progetto punta a formare Giovani Promotori di Sicurezza (GPS), coinvolgendo studenti delle scuole secondarie affinché acquisiscano strumenti per valutare i rischi presenti sul territorio e verificare l’efficacia dei Piani Comunali di Protezione Civile, contribuendo attivamente alla prevenzione e alla gestione delle emergenze.

Nel dettaglio, i ragazzi si sono concentrati sulle criticità dei quartieri del centro adiacenti alla scuola, esaminando aspetti come strade, marciapiedi, attraversamenti pedonali, segnaletica, parcheggi, oltre ai temi dell’accessibilità e dell’inclusività degli spazi pubblici.

Le attività sono state coordinate dai docenti Irene Cantini e Claudio Ciavattini, referenti del progetto per l’istituto, insieme al segretario regionale di Cittadinanzattiva Toscana Massimo Schiurru.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a valorizzare il ruolo attivo degli studenti nella cura del bene comune, promuovendo una visione di città più sicura, accessibile e attenta alle esigenze di tutti.

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