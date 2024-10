Giovanni vince il primo campionato italiano di disegno tra scuole

Da sinistra, nella foto tratta da icbrinlivorno.edu.it, la prof.ssa Daniela Pieraccini (referente provinciale), prof.ssa Elena Bartoli (docente di tecnologia XI Maggio), Giovanni Gabiccini e il prof. Fabio Macchia (ideatore e organizzatore del campionato)

L'alunno della classe 2^B dell’IC Brin ha vinto la competizione che ha visto la partecipazione di 17000 studenti da tutta Italia. La scuola: "Un’immensa soddisfazione per tutti noi e un esempio per gli studenti che avranno modo nelle prossime competizioni di poter mostrare le loro capacità frutto di impegno e passione, sempre supportati e stimolati dai loro insegnanti"

Giovanni Gabiccini, alunno della classe 2^B dell’IC Brin, scuola secondaria di primo grado “XI Maggio”, ha conquistato il primo posto nel Campionato Nazionale di Disegno Tecnico, una competizione che ha visto la partecipazione di 17.000 studenti da tutta Italia. Il progetto, nato nel 2015 su iniziativa del professor Fabio Macchia dell’I.C. Egnazio Danti di Alatri in provincia di Frosinone, ha interessato col tempo tutto il territorio nazionale coinvolgendo quasi 200 istituti comprensivi. L’avventura di Giovanni è iniziata durante lo scorso anno scolastico quando le docenti del Dipartimento di Tecnologia del nostro Istituto hanno aderito al progetto, iscrivendo tutte le classi prime. Dopo una rigorosa selezione interna, Giovanni ha partecipato prima alla finale provinciale tenutasi a Collesalvetti all’I.C. Anchise Picci (l’istituto capofila del progetto per la provincia) dove ha conquistato il titolo di campione provinciale. Il 25 e 26 ottobre, a Rieti, alla Sabina Universitas, si è svolta la finale nazionale che ha visto impegnati i 29 finalisti provenienti da tutta Italia. L’obiettivo della competizione è quello di sottolineare e valorizzare l’importanza e centralità del disegno tecnico eseguito a mano, una disciplina fondamentale per lo sviluppo delle competenze spaziali, logiche e manuali degli studenti. Nell’era del digitale, praticare attività manuali, permette di conservare una motricità fine, stimolare maggiormente processi cognitivi e incrementare la capacità di concentrazione. Durante la competizione conclusiva i partecipanti risultati finalisti, si sono sfidati per dimostrare le loro abilità e competenze e la loro padronanza nell’utilizzo degli strumenti propri del disegno. Alla conclusione del tempo a loro disposizione, la giuria composta da docenti di tecnologia e dai presidenti degli ordini professionali di Rieti, ha infine decretato come primo campione nazionale di disegno tecnico il nostro studente! Un’immensa soddisfazione per tutti e un esempio per tutti gli studenti che avranno modo, nelle prossime competizioni, di poter mostrare le loro capacità, frutto di impegno e passione, sempre supportati e stimolati dai loro insegnanti.

