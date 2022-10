Giovedì 13 ottobre alla Goldonetta il Liceo Classico Niccolini inaugura l’anno scolastico

Nella foto la locandina dell'evento

Perché scegliere il Liceo Classico oggi? Il 13 ottobre (ore 15,30-17,30) alcuni “figli illustri” del Liceo-Ginnasio si confronteranno alla Goldonetta in un vivace incontro, organizzato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Teresa Cini e aperto alla comunità scolastica, sulla necessità degli studi classici

articolo a cura della Prof.ssa Denise La Monica, Referente per la Comunicazione di ISIS Niccolini Palli

Perché scegliere il Liceo Classico oggi? Perché il Liceo Classico oggi? A cosa serve? Per rispondere a queste e ad altre simili domande, la Dirigente Scolastica dell’ISIS Niccolini Palli ha organizzato un’eccezionale inaugurazione dell’Anno Scolastico 2022-23: il 13 ottobre (ore 15,30-17,30) alcuni “figli illustri” del Liceo-Ginnasio Niccolini Guerrazzi si confronteranno alla Goldonetta, in un vivace incontro aperto alla comunità scolastica, sulla necessità degli studi classici. La convinzione di fondo è che, oggi più che mai, gli studi umanistici siano non solo utili, ma essenziali sotto vari punti di vista: abitudine all’impegno, capacità di concentrazione, gestione della complessità sono solo alcune delle tanto ricercate ‘attitudini’ che questo tipo di studi permette di sviluppare. Alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, tra cui ricordiamo almeno Andrea Simonetti, Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale – Livorno per l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, l’assessore Simone Lenzi e il Dott. Emanuele Gamba, oltre agli interventi dei numerosi ospiti (su cui. vd. Programma) – Emanuele Rossi; Massimo Morelli; Marco Talini; Paolo Vitti; Umberto Cini; Marina Marenna; Giorgio Algranti; Emanuele Barresi; Paolo Ruffini -, sarà data l’occasione di ascoltare una conferenza più ampia e strutturata tenuta dal Prof. Federico Condello, Ordinario di Filologia classica all’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, autore del libro “La scuola giusta. In difesa del liceo classico”. Le informazioni presentate e discusse serviranno così ad elaborare un più accurato quadro e a formulare un più preciso bilancio della situazione attuale del Liceo Classico in Italia.

Condividi: