Giovedì 26 settembre educational per insegnanti al Museo di storia

L’evento è gratuito e rappresenta un’importante opportunità per i docenti del territorio di scoprire le novità didattiche del museo, focalizzata sull'inclusività e sull’esperienzialità, per l'anno scolastico 2024/25. Confermare la partecipazione a [email protected]

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo è lieto di invitare gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado giovedì 26 settembre alle ore 17:00 ad un evento speciale dedicato alla sua offerta educativa per l’anno scolastico 2024/25. Grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNNR M1C3, il Museo sta attualmente attraversando un’importante fase di rinnovamento, con l’obiettivo di rimuovere le barriere fisiche e cognitive e rendere l’esperienza museale accessibile a tutti. Per il prossimo anno scolastico, il museo presenterà una veste completamente rinnovata, con nuovi percorsi espositivi e un’offerta didattica aggiornata, focalizzata sull’inclusività e sull’esperienzialità. Il Piano di Offerta Formativa (POF) include oltre cento percorsi didattici, adatti dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria, con pacchetti giornalieri e progetti di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). L’evento, organizzato in collaborazione con la Cooperativa Itinera, rappresenta un’importante opportunità per i docenti del territorio di scoprire le novità del museo. Il pomeriggio prevede una visita in anteprima ad alcuni settori espositivi interessati dai lavori di rinnovamento, seguita dalla presentazione dell’offerta didattica, con la possibilità di sperimentare direttamente alcune attività guidate dagli educatori del museo. Inoltre, saranno presenti i musei del Sistema dei Musei e Parchi Partecipativi della Toscana e della Rete Toscana dei Musei Scientifici, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere anche l’offerta formativa di altre istituzioni culturali del territorio. Quale ulteriore novità per l’anno scolastico 2024 – 2025 saranno attivati in collaborazione con le Associazioni RESET e Osservatorio di Monterotondo progetti di PCTO da svolgere sia presso il complesso museale di Villa Henderson che presso Villa Maurogordato. L’evento è gratuito ed aperto a tutto il corpo docente. Si prega di confermare la propria partecipazione inviando un’email all’indirizzo [email protected].

Non perdere l’occasione di scoprire le novità del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e di arricchire la tua proposta educativa!

Per informazioni:

Segreteria didattica museo

dal lunedì al venerdì 9:00-13:00

tel. 0586 266747

[email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©