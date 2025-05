Giulia vince il concorso letterario nazionale per ragazzi

Giulia insieme alla docente referente prof.ssa Marina Pieri Buti, foto della 16enne autorizzata alla pubblicazione da parte dei genitori che ringraziamo

L'alunna della 2B del Liceo Artistico dell’IIS Vespucci-Colombo si è classificata al primo posto nella categoria C (I-II scuola secondaria 2° grado) ed ha inoltre ricevuto il Premio Giuria dei Ragazzi. Ad accompagnare Giulia sul palco la prof.ssa Marina Pieri Buti

Giulia Giovinazzo della 2B del Liceo Artistico dell’IIS Vespucci-Colombo di Livorno ha vinto il Concorso Letterario Nazionale per Ragazzi che quest’anno è giunto alla sua X edizione. La premiazione è avvenuta al Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena sabato 24 maggio scorso. Giulia è salita sul palco con la referente prof.ssa Marina Pieri Buti ed è stata premiata dalla giuria dell’Accademia degli Oscuri in Torrita di Siena. La traccia del concorso di quest’anno riguardava “Lo Strappo” lasciando ampia libertà interpretativa agli studenti, unico vincolo richiesto era il genere che doveva essere umoristico ed inoltre l’elaborato doveva contenere al massimo 10mila caratteri. Il brano dell’alunna Giulia Giovinazzo, intitolato “Cosa non si farebbe per una palestra”, non solo è stato il primo classificato della categoria C (I-II scuola secondaria 2° grado), ma ha anche ricevuto il Premio Giuria dei Ragazzi!

