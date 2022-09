Gli alunni del Liceo Enriques vincitori di “Scuole Senza Frontiere”

Raccontare le migrazioni, affrontarne la complessità, dando voce a chi ha lasciato il proprio paese, la propria casa, i propri affetti, alla ricerca di una vita migliore. Questo l’obiettivo di “Piume nel mare”, il podcast ideato da Francesco, Stella, Martino e Filippo, quattro studenti della classe 4H del Liceo Scientifico Federigo Enriques di Livorno, tra i vincitori della IV edizione di Scuole Senza Frontiere, il progetto di Medici Senza Frontiere (MSF), rivolto alle scuole secondarie di I e II grado, che vogliono confrontarsi con i grandi temi umanitari.

In classe, durante l’anno scolastico 2021-2022, i ragazzi hanno affrontato prima la teoria con il confronto con gli insegnanti sui grandi temi umanitari, e poi la pratica con la realizzazione di articoli, podcast, video e presentazioni. E, alla fine, una giuria composta da giornalisti ed esperti di Repubblica Scuola, Internazionale, Limes, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Dataninja school, MSF e Step4, ha premiato i lavori più riusciti.

Il progetto continua anche nel prossimo anno scolastico, con l’obiettivo di far conoscere le crisi umanitarie e le storie delle persone che le vivono, passo fondamentale per sviluppare quel senso di solidarietà umana che sta alla base dell’azione medica di MSF. A disposizione di docenti e studenti il kit didattico: 5 lezioni dal passato 5 azioni per il presente 5 idee per il futuro.

Gli studenti vincitori saranno premiati a Milano, il 22 e il 23 settembre. Durante la prima giornata i ragazzi saranno ospitati dalla redazione di Radio 24, dove avranno l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro di una redazione radiofonica e assistere di persona alla diretta del programma “Nessun luogo è lontano”.

Il 23 settembre la premiazione si terrà all’interno dell’evento , organizzato dalla Scuola di cittadinanza europea di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, insieme a MSF e Step4.

Guerre, catastrofi ed epidemie sono situazioni difficili da vivere e da vedere. Di tutto questo se ne parlerà il giorno della premiazione alla quale interverranno Cosimo Palazzo, Segretario Generale della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Hamid Ziarati, uno degli autori del libro di racconti “Le Ferite”, Arianna Scommegna, attrice, che interpreterà il racconto, Mariana Cortesi, coordinatrice medica di emergenza di MSF, con alle spalle numerose missioni, tra cui Etiopia, Sud Sudan, Afghanistan e Haiti. A moderare, Giordano Golinelli, di Step4. Chiara Magni, responsabile del public engagement di MSF, al termine degli interventi, premierà ufficialmente i vincitori.

L’incontro si svolgerà dalle ore 10 alle ore 11.15 presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in Viale Pasubio, 5 e sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube di MSF. Il progetto Scuole Senza Frontiere è stato realizzato in collaborazione con Step4.

MSF è un’organizzazione medico umanitaria internazionale indipendente che fornisce soccorso medico a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dell’assistenza sanitaria. Oggi è impegnata in 72 paesi, tra cui l’Ucraina, l’Afghanistan, lo Yemen e tante altre emergenze più o meno dimenticate.

Scuole Senza Frontiere è un progetto rivolto agli studenti di tutte le scuole secondarie di I e II grado realizzato da MSF in collaborazione con Step4.

