Gli ordini professionali incontrano gli studenti nel Giorno delle carriere

L’iniziativa, rivolta in particolare agli studenti e alle studentesse dell’Isis Vespucci–Colombo, vuole essere un’occasione di approfondimento e confronto utile per orientarsi anche in vista delle scelte future relative alla prosecuzione degli studi o all’inserimento nel mercato del lavoro

Venerdì 19 aprile, con inizio alle ore 9, alla Bottega del Caffè (Viale Caprera, 35), è i programma la seconda edizione della Giornata delle Carriere. L’evento è organizzato dalla Fidapa BPW Italy Sezione di Livorno in collaborazione con la Provincia, la Consigliera provinciale di parità e Provincia di Livorno sviluppo srl. La finalità dell’iniziativa è quella di favorire l’incontro tra studentesse e studenti delle scuole superiori e rappresentanti del mondo delle professioni e delle professionalità presenti nei settori pubblici e privati, con l’obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni sulle peculiarità ed opportunità legate alle varie tipologie di lavoro. L’evento, in linea con i valori e i principi perseguiti dalla Fidapa per la valorizzazione delle competenze e il miglioramento della vita delle donne in ogni ambito della vita sociale, amministrativa e politica, vede l’adesione di numerose realtà professionali, tra le quali: le forze dell’ordine (Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale di Livorno); Comando dei Vigili del fuoco; Camera di commercio; Banca d’Italia; Ordine degli Avvocati di Livorno; Consiglio Notarile di Livorno; Ordine dei Medici; Collegio Geometri; Ordine Architetti; Ordine Professioni Infermieristiche; Ordine dei Farmacisti; Ordine dei commercialisti; Ordine dei fisioterapisti. Inoltre, parteciperanno rappresentanti di alcune professioni nell’ambito medico, artistico, delle spedizioni, del commercio e dell’artigianato, della comunicazione. Saranno presenti anche i rappresentanti dell’Istituto Mascagni e di ARTI-Centro per l’Impiego di Livorno. L’iniziativa, rivolta in particolare agli studenti e alle studentesse dell’Isis Vespucci–Colombo, vuole essere un’occasione di approfondimento e confronto utile per orientarsi anche in vista delle scelte future relative alla prosecuzione degli studi o all’inserimento nel mercato del lavoro.

