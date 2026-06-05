Cerca nel quotidiano:

Condividi:

Gli studenti del Buontalenti raccontano il patrimonio storico attraverso la fotografia

Venerdì 5 Giugno 2026 — 16:48

Foto autorizzate alla pubblicazione da parte della scuola

Concluso il progetto di Educazione Civica realizzato con l’associazione Reset. Protagonisti gli alunni delle classi 4A CAT e 5A CAT, impegnati nella scoperta e nella valorizzazione di Villa Rodocanacchi e Villa Maurogordato attraverso un concorso fotografico culminato nella premiazione e in una mostra dei lavori realizzati

Si è concluso all’Istituto Buontalenti un importante progetto di Educazione Civica dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico del territorio, che ha coinvolto gli studenti delle classi 4A CAT e 5A CAT. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Reset, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza della tutela, del recupero e della valorizzazione di beni architettonici spesso poco conosciuti, ma di grande rilevanza storica e culturale per la città di Livorno. Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno preso parte a visite didattiche presso Villa Rodocanacchi e Villa Maurogordato, due significativi complessi architettonici interessati da anni da interventi di restauro, recupero e riapertura promossi dall’associazione Reset. Durante gli incontri i ragazzi hanno avuto l’opportunità di approfondire la storia delle due ville e di documentarne gli spazi attraverso la fotografia. L’attività si è inserita all’interno di un concorso fotografico collegato al progetto, nel quale gli studenti hanno realizzato e presentato una serie di immagini dedicate alle ville e ai loro ambienti esterni. Gli elaborati sono stati successivamente esaminati dal noto fotografo Andrea Dani, incaricato di valutare gli scatti e selezionare le opere più meritevoli. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi nell’Aula Magna dell’Istituto Buontalenti, alla presenza di studenti, docenti e rappresentanti dell’associazione Reset. In occasione dell’evento sono stati proclamati i vincitori dei tre premi previsti dal concorso. La giornata si è conclusa con l’inaugurazione di una mostra fotografica allestita al piano terra dell’istituto, dove sono stati esposti i lavori realizzati dagli studenti. L’esposizione ha rappresentato il momento finale di un percorso formativo che ha saputo coniugare educazione civica, conoscenza del territorio e creatività, offrendo ai giovani partecipanti un’occasione concreta per riscoprire e valorizzare il patrimonio storico e architettonico della città.

Condividi:

Riproduzione riservata ©

Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo

QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.