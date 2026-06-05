Gli studenti del Buontalenti raccontano il patrimonio storico attraverso la fotografia

Foto autorizzate alla pubblicazione da parte della scuola

Concluso il progetto di Educazione Civica realizzato con l’associazione Reset. Protagonisti gli alunni delle classi 4A CAT e 5A CAT, impegnati nella scoperta e nella valorizzazione di Villa Rodocanacchi e Villa Maurogordato attraverso un concorso fotografico culminato nella premiazione e in una mostra dei lavori realizzati

Si è concluso all’Istituto Buontalenti un importante progetto di Educazione Civica dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico del territorio, che ha coinvolto gli studenti delle classi 4A CAT e 5A CAT. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Reset, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza della tutela, del recupero e della valorizzazione di beni architettonici spesso poco conosciuti, ma di grande rilevanza storica e culturale per la città di Livorno. Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno preso parte a visite didattiche presso Villa Rodocanacchi e Villa Maurogordato, due significativi complessi architettonici interessati da anni da interventi di restauro, recupero e riapertura promossi dall’associazione Reset. Durante gli incontri i ragazzi hanno avuto l’opportunità di approfondire la storia delle due ville e di documentarne gli spazi attraverso la fotografia. L’attività si è inserita all’interno di un concorso fotografico collegato al progetto, nel quale gli studenti hanno realizzato e presentato una serie di immagini dedicate alle ville e ai loro ambienti esterni. Gli elaborati sono stati successivamente esaminati dal noto fotografo Andrea Dani, incaricato di valutare gli scatti e selezionare le opere più meritevoli. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi nell’Aula Magna dell’Istituto Buontalenti, alla presenza di studenti, docenti e rappresentanti dell’associazione Reset. In occasione dell’evento sono stati proclamati i vincitori dei tre premi previsti dal concorso. La giornata si è conclusa con l’inaugurazione di una mostra fotografica allestita al piano terra dell’istituto, dove sono stati esposti i lavori realizzati dagli studenti. L’esposizione ha rappresentato il momento finale di un percorso formativo che ha saputo coniugare educazione civica, conoscenza del territorio e creatività, offrendo ai giovani partecipanti un’occasione concreta per riscoprire e valorizzare il patrimonio storico e architettonico della città.

Condividi:

Riproduzione riservata ©