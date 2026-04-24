Gli studenti del Cecioni in mare per imparare la fisica

Dal 21 al 23 aprile hanno navigato tra Marina di Carrara e il Golfo dei Poeti come se fossero in un’aula a cielo aperto tra lezioni di fisica, vela e valori condivisi grazie alla visione del dirigente scolastico Bucci, che ha aderito il progetto Velaspiego, e all’impegno dei docenti Sinigaglia, Cinquegrana, Garofalo, Gaimari e Argenziano

Dal 21 al 23 aprile, 28 studenti del liceo Cecioni di Livorno hanno lasciato i banchi per salire a bordo di quattro imbarcazioni a vela e vivere un’esperienza formativa fuori dall’ordinario. È “Velaspiego”, il progetto ideato da Fantiscritti Vela, che ha trasformato il mare tra Marina di Carrara e il Golfo dei Poeti in un’aula dinamica, concreta e immersiva. La flotta, ospitata dal Club Nautico Marina di Carrara, ha navigato fino alle acque di La Spezia, dove teoria e pratica si sono fuse. A bordo di ogni barca, un insegnante di fisica ha guidato lezioni applicate alla navigazione, rendendo visibili e tangibili i principi studiati in classe. Il progetto è stato reso possibile grazie alla visione del dirigente del Cecioni, Rino Bucci, e all’impegno dei docenti sia a bordo che a terra: Stefano Sinigaglia, Elisabetta Cinquegrana, Cesare Elia Garofalo, Raffaello Gaimari e Nadia Argenziano.

Un’iniziativa che è anche rete e inclusione. Accanto a Magica, l’imbarcazione di Fantiscritti, hanno collaborato Vela Toscana ASD con la barca Rapanui e la Fondazione Exodus, fondata da Don Mazzi, con Bamboo e Maria Teresa. Una sinergia che consolida un modello innovativo di vela sociale lungo la costa tra l’Elba e Marina di Carrara. Alla conduzione, skipper di grande esperienza: Giovanni Arrivabene, istruttore FIV di secondo livello per Vela Toscana, Stanislao Peccioli su Maria Teresa, Francesco Busalacchi su Bamboo e Fabio Pavanetto su Magica. Non solo mare e tecnica: i ragazzi hanno vissuto tre giorni intensi, segnati anche da valori concreti come il rispetto dell’ambiente e l’attenzione al commercio equo, grazie alle cambuse fornite da Mondo Solidale. Velaspiego è stato anche incontro, scambio di impressioni ed esperienze. Stanislao Peccioli, fondatore della casa dell’Elba di Exodus, e Giovanni Arrivabene hanno portato le loro testimonianze ai ragazzi, raccontando come la vera ricchezza, in mare come a terra, nasca dal prendersi cura gli uni degli altri. Velaspiego si chiude così come un’esperienza forte, capace di lasciare il segno ben oltre la rotta tracciata in mare.

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