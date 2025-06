Gli studenti del Cecioni in mostra al Giardino della Pace

Protagonisti a Nugola le classi 2ALA, 2BLA, 2CLA e 4ALA del Liceo Artistico Cecioni nell’ambito di un progetto che intreccia creatività, storia e ambiente. A rendere ancora più suggestiva l’esperienza il narratore Pasquale Camacci e l'esperto botanico Valtere Lenzoni

Sabato 7 giugno, dalle ore 11:00 alle 18:00, il giardino storico “Della Pace” a Nugola si trasformerà in una galleria a cielo aperto grazie all’evento “Arte in Giardino”. Protagonisti saranno gli studenti e le studentesse delle classi 2ALA, 2BLA, 2CLA e 4ALA del Liceo Artistico Cecioni, impegnati in un’esposizione di opere ispirate alla natura, realizzate nell’ambito di un progetto che intreccia creatività, storia e ambiente. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Pro Loco di Nugola e il Liceo F. Cecioni, con il patrocinio del Comune di Collesalvetti. Durante la giornata sarà possibile immergersi nella quiete del giardino ottocentesco, situato in Strada Provinciale della Cerreta 21, e scoprire la bellezza di un luogo poco conosciuto ma ricco di fascino e storia. A rendere ancora più suggestiva l’esperienza saranno gli interventi, previsti a partire dalle ore 16:00, del narratore Pasquale Camacci, che guiderà i presenti alla scoperta delle storicità del giardino, e dell’esperto botanico Valtere Lenzoni, che ne illustrerà le peculiarità naturalistiche. Le opere in mostra sono il frutto del lavoro e della passione di giovani artisti e artiste seguiti dalle docenti Cristina Mannari per le discipline plastiche, Alessandra Papi e Mina Risecchi per le discipline pittoriche, Beatrice De Laurentiis per le discipline geometriche e Giulia Persico per il laboratorio artistico. Proprio quest’ultima è anche referente del progetto insieme al presidente della Pro Loco di Nugola, il geometra Simone Tirabasso. “Arte in Giardino” è un’occasione per riscoprire un luogo del territorio, spesso nascosto, dove fermarsi, respirare e lasciarsi ispirare. La partecipazione all’evento è libera e gratuita, aperta a tutta la cittadinanza.

