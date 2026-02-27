Gli studenti del Nautico a bordo delle navi

Foto autorizzate alla pubblicazione dalla scuola che ringraziamo

Le classi quarte CMN (ex Capitani) e AMIE (macchinisti ed elettricisti di bordo) hanno concluso lo stage di formazione Oltre l'orizzonte sulle navi Moby mettendo in pratica quanto appreso in classe

Gli alunni dell’istituto nautico Cappellini hanno concluso positivamente il loro stage di formazione scuola-lavoro Oltre l’orizzonte cominciato il 2 febbraio a bordo delle nuove e modernissime unità navali Moby Fantasy e Moby Legacy nella tratta Livorno–Olbia. L’esperienza ha permesso agli studenti delle classi quarte CMN (ex Capitani) e AMIE (macchinisti ed elettricisti di bordo) di mettere in pratica quanto già appreso in classe, affinando le loro competenze tecniche attraverso l’attività a bordo di navi tecnologicamente avanzate e vivendo in prima persona la vita di bordo, sperimentando le responsabilità e i compiti dell’Ufficiale della Marina Mercantile. La scuola ha sempre mostrato grande interesse verso una formazione innovativa e verso attività pratiche svolte anche in aziende o enti del territorio, in particolare a bordo delle navi. Da quest’anno la scuola collabora a stretto contatto con la compagnia di navigazione Moby. Il buon esito dello stage è stato possibile grazie alla grande disponibilità e accoglienza della Compagnia e del personale di bordo che il Cappellini ringrazia sentitamente.

