Gli studenti del Nautico Cappellini in Settimana Blu

La responsabile del progetto professoressa Cinzia Bufalini insieme ad alcuni studenti impegnati nell'iniziativa, ringraziamo la scuola per la disponibilità

Come ogni anno, l’Istituto Nautico Cappellini è pronto a partire per la Settimana blu che prevede per le classi terze la navigazione nell’Arcipelago Toscano per 7 giorni e per le classi quarte la navigazione verso la Corsica, l’Arcipelago della Maddalena fino ad arrivare a Bonifacio per 10 giorni. Tutto questo può realizzarsi grazie alla collaborazione con l’Associazione Sportiva Opificio che mette a disposizione ben 5 barche a vela oltre i 44 piedi e i relativi skippers e della responsabile del progetto professoressa Cinzia Bufalini. I ragazzi sono emozionati, in quanto non è sempre semplice durante la navigazione mettere in pratica ciò che hanno studiato in classe, convivere con i compagni di classe, con il docente responsabile, cucinare, pulire, stare al timone, issare le vele, non è facile. “Cazza! Lasca! Orza! Tutta a dritta!” “Sarò capace?” i futuri Capitani, Periti logistici e Macchinisti se lo chiedono. Ma le emozioni non sono finite qui perché durante la navigazione gli avvistamenti dei cetacei, Tursiopi, Stenelle, Delfini Comune, saranno all’ordine del giorno! Per le classi quarte è previsto anche l’incontro con l’Istituto Nautico della Maddalena durante il quale i ragazzi e i docenti potranno confrontarsi nelle loro esperienze marinare e non solo. Durante il Progetto sono previste lezioni pratiche di navigazione, meccanica, elettrotecnica e gli incontri con la Marina Militare e la Capitaneria di Porto. L’Istituto Trasporti e Logistica “Alfredo Cappellini” ex Nautico ringrazia: l’Associazione Opificio; l’I.I.S. “G. Garibaldi” della Maddalena, la Marina Militare, la Capitaneria di Porto, tutti i porti che contribuiranno a rendere memorabile questo progetto.

