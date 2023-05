Gli studenti del San Gaetano e il gattile Felix a Effetto Venezia

Gli alunni e le alunne della classe 1ª O esporranno i lavori sulla storia de "La Gabbianella e il gatto" di Sepúlveda, al gattile in via dei Bagnetti

Se sensibilizzare vuol dire acquisire consapevolezza di qualcosa, una tra le migliori risposte a questo scopo è stata la collaborazione tra i ragazzi della scuola secondaria di primo grado San Gaetano, in particolare gli alunni e le alunne della classe 1ª O , e le volontarie dell’associazione Felix gattile di Livorno. Il percorso svolto si concretizzerà, dopo un lavoro grafico sulla storia de “La Gabbianella e il gatto” di Sepúlveda, con una visita al gattile il giorno 26 maggio e la consegna alle volontarie degli elaborati grafici realizzati dai ragazzi. I lavori saranno esposti nei giorni di Effetto Venezia dal 2 al 6 agosto nei locali che ospitano il gattile in via dei Bagnetti e fruibili da tutta la cittadinanza.

