Gli studenti dell’Enriques campioni regionali di primo soccorso ricevuti dal sindaco

Oltre al titolo di campione regionale di primo soccorso, i ragazzi dell'Enriques hanno ricevuto in premio un defibrillatore che hanno intenzione di donare prossimamente alla città

Ricevuti nel pomeriggio di ieri dal sindaco Luca Salvetti, nella sala Cerimonie di Palazzo Comunale, gli studenti della 4ªB e 4 ªC del Liceo Enriques di Livorno reduci dalla vittoria alle Olimpiadi regionali di primo soccorso organizzate dalla Croce Rossa Italiana.

L’evento, che si è svolto ad Orbetello, ha registrato la partecipazione degli alunni delle quarte classi degli istituti superiori di tutta la regione. La vittoria delle gare regionali permetterà ai ragazzi di rappresentare la Toscana alle Olimpiadi nazionali che si svolgeranno a Bolzano nel mese di maggio.

Oltre al titolo di campione regionale di primo soccorso, i ragazzi dell’Enriques hanno ricevuto in premio un defibrillatore che hanno intenzione di donare prossimamente alla città, dopo aver concordato con gli uffici competenti il luogo di installazione

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