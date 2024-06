Gli studenti dell’Istituto Buontalenti Cappellini Orlando volano in Europa

Si respira aria europea nei corridoi dell’Istituto Buontalenti Cappellini Orlando dopo le partenze per Creta, Malta, Siviglia, Malaga e Belfast di numerosi studenti che condividono sui social i momenti salienti della loro esperienza.

Il progetto Erasmus+ è uno degli strumenti più potenti per la cooperazione tra le nazioni appartenenti all’ Unione Europea che mette a disposizione borse di studio della durata di cinque settimane agli studenti delle classi terze e quarte.

Le finalità di tale progetto sono quelle di migliorare la qualità dell’offerta formativa attraverso percorsi di tirocinio internazionale che permettano a tutti gli studenti il completamento del proprio percorso di istruzione con successo, prevenendo abbandoni e valorizzando le potenzialità di ognuno con attenzione ai giovani stranieri e anche alle persone con minori opportunità o con disabilità nonché migliorare la certificazione delle competenze e soprattutto le competenze trasversali come patrimonio essenziale per l’entrata nel mondo del lavoro o per la continuazione degli studi universitari.

Si brinda per il ritorno di Belfast, peraltro storica meta per gli studenti del Cappellini impegnati in uno stage all’interno della prestigiosa Università di Ulster; ci si immerge nel clima caldo e andaluso a Siviglia; si veleggia sui catamarani a Malaga, si naviga fino alla Laguna Blu ai Malta e si fa un tuffo nel passato a Creta con uno sguardo verso l’orizzonte.

Una cosa è certa: quest’esperienza sarà una tappa importantissima del loro percorso formativo.

