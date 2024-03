Gli studenti di Francoforte in visita a Livorno con il Cecioni

I giovani italianisti della Gesamtschule "Breuning" di Rödermark (Francoforte sul Meno) in questi giorni sono ospiti dei germanisti della 4ELL del Liceo Linguistico Cecioni e il commento è stato "wahnsinnig", pazzesco in tedesco, in riferimento alla città di Livorno

Wahnsinnig, in tedesco, significa “pazzesco”. E fu il passaparola per il crollo del Muro di Berlino. A Livorno questa parola è riecheggiata nell’aria dalla bocca dei giovani italianisti della Gesamtschule “Breuning” di Rödermark (Francoforte sul Meno), i quali, in questi giorni, sono ospiti dei germanisti della 4ELL del Liceo Linguistico F.Cecioni. Pazzesca, infatti, è la bellezza di Livorno con le attrazioni che gli amici tedeschi hanno potuto ammirare: la Terrazza Mascagni, i Cantieri e il Porto, I Quattro Mori, Via Grande, Fortezza Vecchia e Nuova, Venezia… il tutto con il mare a fare da eterno testimone a questi giovani cittadini europei che, un giorno, da grandi, ripensando all’esperienza dello scambio culturale (i ragazzi italiani saranno ospiti nella città di Goethe a fine aprile) saranno accecati dal ricordo di queste onde, di questa gente, di questa città… pazzesca!

