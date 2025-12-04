Gli studenti incontrano le aziende agli Hangar Creativi

La terza edizione “Dall'idea al prodotto, le eccellenze livornesi”, promossa dal Comune, ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole medie superiori

Si è svolta agli Hangar Creativi la terza edizione “Dall’idea al prodotto, le eccellenze livornesi” a cui hanno partecipato dieci aziende livornesi e studenti delle scuole superiori cittadine. La giornata, promossa dal Comune di Livorno, ha avuto lo scopo di mettere in contatto gli studenti delle scuole medie superiori livornesi e della provincia con alcune delle aziende più dinamiche della nostra città per conoscerne la storia, lo sviluppo attuale e per avere informazioni direttamente dalle aziende delle opportunità di impiego e professionali offerte. Il sindaco Luca Salvetti e l’assessore con delega alle Politiche del lavoro Federico Mirabelli hanno introdotto l’evento e consegnato pergamene celebrative alle aziende.

Le aziende

LTA Cooking School

Giu.di.co. Bio

Laviosa

Pleiades Homes

Seares

Gas and Heat

Centro Interuniversitario di Biologia Marina

Sillabe Casa Editrice

Acquario di Livorno

D-Marin

