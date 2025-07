Gli studenti Matilde e Gianluca nominati ambasciatori di Livorno nel mondo

Foto inviata dalla Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, che ringraziamo per la disponibilità, di Matilde e Gianluca al concorso I Giovani e le Scienze edizione 2024.

Co inventori del brevetto “nuovo sistema per la propulsione dei razzi nello spazio”, i due ex studenti dell'Enriques, e oggi studenti universitari, saranno ospiti dell'Expo Universale di Osaka 2025

Domani 24 luglio, in Comune, saranno nominati ambasciatori di Livorno nel mondo due giovani studenti livornesi, Matilde Mancini e Gianluca Santini, co inventori del brevetto “nuovo sistema per la propulsione dei razzi nello spazio” basato su un cosiddetto “propellente utile”. Entrambi saranno ospiti dell’Expo Universale di Osaka 2025 dopo essere stati selezionati al concorso europeo per giovani scienziati. Attualmente gli studenti, che hanno frequentato il Liceo Enriques, sono iscritti all’Università di Pisa e, grazie alle loro ricerche, hanno effettuato, appunto, una scoperta scientifica che, utilizzando il principio della conservazione della quantità di moto e la propulsione dei razzi, evidenzia una legge che lega l’accelerazione e la decelerazione al fine di ridurre i costi delle missioni spaziali. Da studenti liceali hanno vinto il 36° concorso i giovani e le scienze, organizzato dalla FAST (https://fast.mi.it/events/i-giovani-e-le-scienze-2024/) che seleziona in tutta Italia i migliori 25 progetti realizzati da studenti delle scuole medie superiori per dare loro la possibilità di promuovere le loro carriere scientifiche.

Questo il testo della pergamena che i due giovani riceveranno dal sindaco Luca Salvetti e dell’assessore con delega alle Politiche Giovanili e alla Formazione e Innovazione Michele Magnani: “L’Amministrazione Comunale di Livorno nomina Ambasciatore di Livorno nel mondo Matilde Mancini e Gianluca Santini. Genialità, sacrificio e carattere tipicamente labronici applicati al mondo dello studio, delle scienze, delle professioni, dell’industria”. Il sindaco Salvetti ha inoltre scritto una lettera di accompagnamento indirizzata al Presidente dell’Associazione Giovani Scienziati Giapponesi, di seguito il testo: “La partecipazione dell’Italia all’Expo Universale di Osaka è un’occasione importantissima per rafforzare la cooperazione tra il nostro Paese e il Giappone e per favorire forme di scambio tra le istituzioni formative dei nostri rispettivi paesi. In questo contesto, come Amministrazione Comunale della città di Livorno, abbiamo appreso con estremo piacere della partecipazione di due giovani studenti della nostra città, Matilde Mancini e Gianluca Santini, che hanno frequentato il Liceo Scientifico Statale F. Enriques fino all’anno scolastico 2023-2024, all’International Exhibition for Young Inventors che si tiene proprio in occasione dell’Expo di Osaka. I risultati conseguiti a livello scientifico da questi nostri due concittadini, già a partire dal liceo, nell’ambito dei sistemi di propulsione spaziale, rappresentano un motivo di orgoglio per l’intera comunità cittadina. Per questo, Matilde Mancini e Gianluca Santini sono stati recentemente nominati ambasciatori della rete REALM di Livorno, rete attraverso cui la città di Livorno intende valorizzare la presenza dei propri cittadini all’estero. A questo proposito, desidero segnalare due importanti iniziative scientifiche che potrebbero favorire varie forme di collaborazione futura tra i nostri territori. Livorno ha ospitato nel maggio scorso la prima Biennale del Mare e dell’Acqua, quattro giorni di eventi e dibattiti dedicati a definire un percorso di lavoro strutturato su obiettivi specifici di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Tale percorso prevede una tappa intermedia nel 2026 per un primo bilancio dei risultati raggiunti, in vista della seconda edizione della Biennale che si terrà nel 2027. In questa prospettiva, si auspica di poter candidare Livorno a ospitare gli European Maritime Day del 2031. L’obiettivo della Biennale è creare canali di comunicazione utili al miglioramento delle politiche che riguardano la costa e il mare, grazie al confronto con altre Regioni e altri Paesi del Mediterraneo. In questo senso, il contributo dell’intera comunità scientifica internazionale sarà opportuno e utile. Un’altra iniziativa di cui gradirei mettervi a conoscenza è la presenza in città di un Centro per l’Innovazione delle Tecnologie del Mare (CITEM), all’interno del quale sono attivi vari centri di ricerca di livello internazionale che si occupano di biologia marina, protezione e monitoraggio ambientale, variazioni climatiche e impatto sulle specie marine, comunicazioni 5G e telecomunicazioni in ambito portuale, modellistica atmosferica e marina, sviluppo di materiali smart per la robotica e la conversione energetica, ecotossicologia e valutazione integrata del rischio ecologico, tracciamento delle plastiche in mare. Il Mar Mediterraneo, come dimostrano gli eventi estremi a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, è particolarmente esposto a una serie di dinamiche che lo rendono un ecosistema fragile. È dovere delle pubbliche amministrazioni e degli enti di ricerca mantenere alta l’attenzione su tutti questi fenomeni. La Biennale del Mare e dell’Acqua e le attività di CITEM rappresentano un punto di osservazione privilegiato su tutto quanto sta avvenendo. RingraziandoVi per l’accoglienza riservata ai nostri due giovani concittadini, vorrei cogliere l’occasione, fin da ora, per costruire momenti di confronto e discussione in vista della seconda Biennale del Mare e dell’Acqua del 2027”.

