Gli studenti si schierano per il murale da dedicare a Protti

Gli studenti chiedono che sia la bandiera amaranto a trovare spazio nella piazzetta di via Galilei, luogo sui cui però il Cecioni ha presentato da tempo il progetto dedicato a Leonetto Cappiello. Il preside Bucci: "Protti o Cappiello? Favorevole a qualsiasi forma di abbellimento"

Nella serata di lunedì 29 settembre è comparso in via Galilei lo striscione “Igor Protti: una storia da tramandare, il murales qui bisogna fare”. A firmarlo sono gli studenti di Cecioni, Geometri, Orlando e Itis, che hanno così deciso di rendere pubblica la propria posizione in una vicenda che incrocia memoria cittadina, passione, arte e rigenerazione urbana. La vicenda è quella della realizzazione di un murale nella piazzetta di via Galilei. Da una parte il progetto di rigenerazione urbana “La piccola piazza, il grande palazzo” del Liceo Cecioni dedicato a Leonetto Cappiello, già presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale e discusso in commissione Cultura, che prevede tra le altre cose un murale dedicato al maestro Cappiello, l’artista livornese che ha rivoluzionato il linguaggio della pubblicità; dall’altra la proposta della Curva Nord Fabio Bettinetti, che vorrebbe vedere nascere su quella stessa parete della piazzetta un murale dedicato a Protti realizzato dallo street artist Jorit come annunciato da Lenny Bottai in occasione delle celebrazioni del 24 settembre dedicate a Protti. L’idea della tifoseria nasce dalla volontà di lasciare alle nuove generazioni un’immagine capace di raccontare non soltanto il campione di calcio, ma anche la figura dell’uomo e i valori che ha rappresentato per Livorno. Il progetto degli studenti per Cappiello ha alle spalle un percorso già strutturato, mentre quello per Protti è espressione della tifoseria amaranto e ha trovato ora la presa di posizione degli studenti attraverso lo striscione. Si renderà dunque necessario trovare un punto d’incontro – Cappiello e Protti appartengono a due mondi lontani, ma rappresentano entrambi pezzi riconoscibili della storia e dell’identità livornese – senza dimenticare che si tratta di una superficie appartenente a un immobile privato e che qualsiasi intervento dovrà quindi essere concordato con i proprietari. Sul tema si è espresso il sindaco Luca Salvetti, indicando la volontà dell’amministrazione di affrontare la questione attraverso il confronto per individuare una soluzione evitando che le due iniziative vengano considerate necessariamente alternative. Il dirigente scolastico del Cecioni, Rino Bucci, che ringraziamo per la disponibilità: “Protti o Cappiello? Nessuna contrapposizione. Fermo restando che la scelta sarà dell’amministrazione comunale, io posso solo dire di essere favorevole a qualsiasi forma di abbellimento”.

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