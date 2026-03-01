Goethe-Institut, consegnati i diplomi agli studenti del Cecioni e del Fermi

La presidente di Icit-Livorno Elisabetta Doveri Schneider ( la figlia Susanna) La responsabile per le certificazioni ed esaminatrice Marlen Barth. L'esaminatrice Kira Detterer. La docente di Tedesco Icit-Livrono Marianne Hitz Il docente di tedesco del Liceo Cecioni Daniele Massei. La docente di tedesco del Liceo Fermi Elena Casi. La ex Madrelingua del Liceo Cecioni Sabine Mildner

Cerimonia a Livorno per le certificazioni linguistiche B1 e B2: riconoscimenti dal valore internazionale e omaggio musicale a Wolfgang Amadeus Mozart

Si è svolta sabato 28 febbraio 2026 la cerimonia di consegna dei diplomi di certificazione linguistica del Goethe-Institut, un appuntamento che ha celebrato l’impegno e il talento delle studentesse e degli studenti del Liceo Linguistico Cecioni di Livorno e del Liceo Linguistico Enrico Fermi di Cecina.

I ragazzi che hanno sostenuto e superato gli esami di livello B1 e B2 hanno ricevuto il diploma ufficiale di certificazione linguistica, titolo riconosciuto a livello internazionale e spendibile sia in ambito universitario che professionale.

A ricevere il diploma sono stati: Elena Baglino, Eva Benni, Giulia Bilancioni, Giorgia Cavalieri, Elisabetta Maria Hunyady, Anastasia Paskar, Giulia Piccinno, Matteo Riccioni, Gabriele Armani, Elena Cigliano, Irene Sgueglia, Isabella Tei, Carlotta Dringoli, Nadia Schiano, Matilde Profeti e Uliana Mezentseva.

ICIT-Livorno fa parte di una rete nazionale che comprende sedi del Goethe-Institut, associazioni e istituti italo-tedeschi, oltre a numerose realtà culturali che promuovono programmi formativi, esami e corsi di lingua. In Italia il Goethe-Institut e i partner culturali sono ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione come enti certificatori per la lingua tedesca.

La certificazione linguistica rappresenta un momento fondamentale nella collaborazione con le scuole del territorio, inserendosi pienamente nel percorso formativo culturale e didattico degli studenti. La consegna dei diplomi è il traguardo di un lavoro condiviso tra scuole, famiglie ed ente certificatore, e celebra un cammino di crescita che apre nuove prospettive.

I diplomi hanno valenza internazionale e costituiscono uno strumento prezioso per affacciarsi al mondo del lavoro con una competenza linguistica certificata e riconosciuta in tutto il mondo. Il tedesco, non a caso, è la lingua più parlata in Europa come lingua madre, con circa 100 milioni di parlanti, ed è la seconda lingua più diffusa dopo l’inglese.

La cerimonia si è conclusa con una coinvolgente esibizione musicale dedicata alla musica tedesca. Il professor Daniele Massei, pianista, germanista e scrittore, ha proposto una lezione-concerto ripercorrendo, attraverso alcune pagine celebri, le tappe più significative della vita di Wolfgang Amadeus Mozart. A 270 anni dalla nascita del grande compositore, il pubblico ha potuto apprezzare la Sonata K.V. 332, il primo movimento della Sonata Fantasia e due movimenti della Sonata K.V. 331, in un omaggio che ha unito lingua, cultura e musica in un’unica, emozionante celebrazione.

