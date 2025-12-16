Grande festa a Shangai per Christmas for peace

Organizzato dall'I.C. Micheli Bolognesi, all'evento hanno partecipato tra gli altri il sindaco, la provveditrice Grieco e il gruppo cinofilo della Svs

Grande festa e partecipazione lunedì 15 dicembre per le vie di Shangai e all’anfiteatro di via Stenone per un augurio di Buon Natale e pace cantato dai bambini e dalle bambine della Scuola dell’infanzia Pippicalzelunghe, della scuola primaria Campana e della S.S.I° grado con l’orchestra di Fermi che hanno animato insieme ai loro insegnanti, a tutto il personale ed ai genitori l’evento Christmas for peace. Dopo un corteo e momenti musicali natalizi e per la pace la mattinata è stata poi animata da una esibizione degli amici a 4 zampe del gruppo cinofilo SVS e dalla Scuola di Circo Saltimbanco. All’iniziativa sono stati presenti anche il Sindaco Salvetti e la provveditrice Cristina Grieco che hanno portato un saluto molto sentito ai tanti presenti, dai più piccoli ai nonni nella piazza davanti alle scuole. “Si ringrazia in particolare – afferma la Dirigente scolastica Cecilia Semplici – il Consiglio di Zona 1 che ha dato un fondamentale contributo alla realizzazione dell’iniziativa che ha tutti i bambini e bambine, alunni ed alunne con i loro insegnanti e le loro famiglie in un messaggio di Buon Natale e pace che ha coinvolto i tanti presenti che hanno riempito le strade e l’anfiteatro di Shangai”.

