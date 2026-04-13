Grande partecipazione al primo laboratorio di cucina dedicato alle famiglie

Bambini e genitori protagonisti in cucina con ricette sane della mensa nell'ambito dell'iniziativa BiologicaMente. Tutto esaurito e già liste d’attesa

Nell’ambito del programma “BiologicaMente”, l’Ufficio Ristorazione Scolastica, in collaborazione con Cirfood, ha avviato il primo di sei laboratori pomeridiani gratuiti dedicati alle famiglie degli alunni della scuola primaria iscritti al servizio mensa. Il laboratorio, condotto dalla dietista Carla Ticciati, ha visto i piccoli chef cucinare insieme ai genitori un menù sano e gustoso, tratto dalle ricette della mensa scolastica cittadina: pasta al ragù di lenticchie, crema di zucchine con crostini, torta pasqualina e frittata al formaggio. I posti disponibili per tutti e sei i laboratori sono andati rapidamente esauriti ed è già stata attivata una lunga lista di attesa per il prossimo anno. Il progetto “BiologicaMente”, attivato grazie ai fondi regionali per i Comuni virtuosi sul versante biologico, prosegue con una conferenza organizzata in collaborazione con Slowfood, dal titolo “Il cibo come materiale educativo interdisciplinare” tenuta da Federica Buglioni, autrice e divulgatrice tra le voci più autorevoli dell’educazione alimentare naturale. La conferenza, aperta, alla cittadinanza, si terrà l’11 maggio alle ore 17 presso la sala del Cisternino di città.

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