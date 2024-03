(1) Allegati (1) LE SCUOLE ADERENTI

Green School, uscite didattiche per sensibilizzare i cittadini alla raccolta dei rifiuti

Attivo dal 2022 con circa 5mila studenti coinvolti di 25 scuole, quest'anno il progetto promosso da Aamps/Reti Ambiente, Brikke Brakke, Cred, AdSP, Sons of the Ocean e Sopra Sotto prevede l'attivazione di cantieri territoriali in cui gli studenti saranno chiamati a sensibilizzare la cittadinanza attraverso 15 uscite didattiche. E a giugno una mostra in Fortezza Vecchia

di Giulia Bellaveglia

Alunni, docenti, personale non docente e genitori impegnati in un’azione comune per ridurre l'”impronta carbonica”. È questo quanto propone il progetto nazionale Green School – realizzato a Livorno da Aamps/RetiAmbiente, Cooperativa sociale Brikke Brakke, Cred con il patrocinio del Comune di Livorno e la collaborazione di AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, Sons of the Ocean e Sopra Sotto – che, a partire dal 2022, ha coinvolto ben 25 scuole di ogni ordine e grado per un totale di circa 5mila studenti. Nel corso dei 2 anni ogni scuola ha lavorato a pratiche di sostenibilità introdotte all’interno dello stesso istituto. Nel 2024 hanno invece ufficialmente preso il via i cosiddetti cantieri territoriali, in cui le realtà scolastiche sono state chiamate a mettere in pratica le attività non soltanto all’interno dei propri edifici, ma anche nel quartiere di appartenenza coinvolgendo la cittadinanza attraverso 15 uscite didattiche effettuate da circa 1000 studenti. “La nostra città – spiega l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello – è entrata in un’importante rete di collaborazione con altri luoghi, proprio grazie a questa iniziativa. I rifiuti e le buone azioni ad essi collegati sono importantissimi, perché consentono di valutare come i bambini si approccino ai temi ambientali, cercando quindi di ridurre l’impronta carbonica”. “Un progetto – aggiunge il direttore generale di Aamps Reti Ambiente Raffaele Alessandri – che ci spinge a sviluppare i principali cardini imposti dall’Unione Europea, imposti in senso buono. Creare piccoli ambasciatori in tema di riuso e attenzione ambientale contribuisce senz’altro ad evitare gli sprechi”. Infine, come evento conclusivo, dall’8 al 12 giugno, la Fortezza Vecchia ospiterà “La Fortezza dei bambini”, una mostra gratuita e aperta a tutti in cui i rifiuti raccolti dagli alunni diventeranno la base per delle vere e proprie opere d’arte. “Un percorso che propone soltanto ciò che già andrebbe fatto – conclude Federico Beconi, consigliere di Brikke Brakke – ovvero mettere in piedi buone pratiche ambientali e attuarle. Ogni scuola può scegliere la modalità e il tema che preferisce, l’obiettivo unico è sensibilizzare i più piccoli e, di conseguenza, l’intera cittadinanza”.

