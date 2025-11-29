“Homo sapiens: una specie migrante”, il professor Barbujani ospite all’Enriques

Ad introdurre l’evento sarà la prof.ssa Doria Miotto, docente dell’istituto, che accompagnerà il pubblico in un dialogo con il professore per approfondire alcuni dei temi oggi più discussi e, allo stesso tempo, più fraintesi. Appuntamento giovedì 4 dicembre alle 17

Un appuntamento di grande interesse scientifico e culturale attende la città di Livorno: giovedì 4 dicembre alle 17, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Federigo Enriques, in via della Bassata, si terrà l’incontro pubblico “Homo sapiens: una specie migrante”, con la partecipazione del prof. Guido Barbujani, genetista dell’Università di Ferrara e uno dei più autorevoli divulgatori scientifici italiani. A introdurre l’evento sarà la prof.ssa Doria Miotto, docente dell’istituto, che accompagnerà il pubblico in un dialogo con il professore per approfondire alcuni dei temi oggi più discussi e, allo stesso tempo, più fraintesi: l’evoluzione umana, la genetica delle popolazioni e il ruolo decisivo delle migrazioni nella storia della nostra specie.

Il dibattito prende le mosse da una domanda che, oggi più che mai, risuona con forza nel contesto sociale e politico contemporaneo: qual è la nostra storia, e quando siamo diventati davvero “umani”?

Un interrogativo che si intreccia con temi attuali come le radici, i confini, i diritti rivendicati in nome dell'appartenenza a un territorio, le barriere che dovrebbero separare popolazioni considerate "diverse".

L’appuntamento offrirà l’occasione per ribaltare prospettive spesso semplificate: la storia dell’umanità non è, infatti, una storia di immobilità, ma di continui movimenti. La specie Homo sapiens – ricorda il comunicato – è ciò che è grazie a migrazioni e spostamenti che, partendo dall’Africa, hanno portato diverse specie umane a popolare il mondo intero. L’Homo sapiens attuale è l’ultima sopravvissuta di un lungo e complesso processo evolutivo. L’ingresso è libero. Una preziosa occasione per comprendere meglio da dove veniamo — e, forse, dove stiamo andando.

