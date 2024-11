I 101 anni di Francesco Mumolo, storico preside del Nautico

È stato un pioniere dell'automazione nelle scuole portando il suo Istituto ad essere tra i primi in Italia per innovazione, ma soprattutto ha amato la scuola e i suoi allievi come figli. Ex allievi che l’anno scorso, in occasione dei 100 anni, si sono ritrovati all’Istituto Cappellini per una "cerimonia a sorpresa"

Ha festeggiato 101 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari, il professore Francesco Mumolo, storico preside dell’Istituto Nautico Cappellini. Nato ad Adelfia, in provincia di Bari, l’11 novembre 1923, il professor Mumolo si è laureato all’Università di Napoli in scienze della navigazione e scienze marittime, è stato in servizio sul cacciatorpediniere Grecale per poi passare all’insegnamento, prima a Savona e Genova poi a Livorno, dove si è sposato e ha avuto tre figli. Dagli anni ’70 è stato preside del Nautico, ininterrottamente fino al pensionamento nel 1993.

Ha pubblicato saggi e studi importanti ed ha approfondito la storia dell’istruzione pubblica a Livorno, è stato un pioniere dell’automazione nelle scuole portando il suo Istituto ad essere tra i primi in Italia per innovazione, ma soprattutto ha amato la scuola e i suoi allievi come figli. Ex allievi che l’anno scorso, in occasione dei 100 anni, si sono ritrovati all’Istituto Cappellini per una “cerimonia a sorpresa” alla quale hanno partecipato anche alcuni protagonisti del mondo della nautica e della logistica livornese. Per questo compleanno ultracentenario il sindaco Luca Salvetti ha inviato a Francesco una scatola di pasticcini con gli auguri della città.

