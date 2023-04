I bambini del Cremoni in gita dal sindaco Salvetti

Nelle foto il sindaco disegnato da alcuni bambini della sezione dei 4 anni e l'incontro con il sindaco nella Sala delle Cerimonie del Comune

L'incontro didattico è stato motivato dal fatto che la sezione dei 4 anni ha aderito ai diversi progetti organizzati dal CRED e, uno di questi, proponeva la vicinanza del cittadino alle istituzioni comunali. A ciascun bambino la Carta d'Identità firmata dal nostro primo cittadino

Giovedì 13 aprile i bambini i della Scuola dell’Infanzia Cremoni si sono recati al Palazzo Comunale per incontrare il sindaco. L’incontro è stato motivato dal fatto che la sezione dei 4 anni ha aderito ai diversi progetti organizzati dal CRED e, uno di questi, proponeva la vicinanza del cittadino alle istituzioni comunali. Avendo, inoltre, approfondito il discorso dei Diritti dei bambini tra i quali quello del Diritto al nome, i piccoli hanno realizzato, a scuola, la loro Carta d’Identità che, per essere valida, necessitava del “visto” e della firma del nostro primo cittadino. Per questo motivo è stata organizzata questa uscita didattica a cui i bambini hanno partecipato con interesse sentendosi, per un giorno, protagonisti in un contesto tanto lontano da loro ma nel quale, con l’entusiasmo e l’ingenuinità che li contraddistingue, si sono sentiti pienamente a loro agio.

