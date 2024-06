I bambini del Cremoni nei panni degli attori con L’Odissea

Con i costumi realizzati grazie alla collaborazione dei genitori hanno vestito i panni dei personaggi del poema Omerico circondati da scenografie che loro stessi avevano realizzato durante il corso dell'anno. Una rappresentazione, è proprio il caso di sottolinearlo, "epica", un esempio di "bella scuola" che ha visto collaborare il personale, docente e non docente, i bambini che si sono supportati l'uno con l'altro e le famiglie

Nel caldissimo pomeriggio di giovedì 20 giugno, nella splendida cornice del giardino della Scuola dell’Infanzia Cremoni facente parte dell’Istituto Comprensivo De Amicis, abbiamo assistito alla rappresentazione teatrale de L’Odissea. Quello che abbiamo visto è stato, è proprio il caso di sottolinearlo, “epico”. Bambini della sezione dei 5/6 anni che con costumi realizzati grazie alla collaborazione dei genitori hanno “vestito i panni” dei personaggi del poema Omerico circondati da scenografie che loro stessi avevano realizzato durante il corso dell’anno. Le insegnanti hanno portato in scena i momenti salienti del poema, la cui lettura, passata prima sotto la loro revisione, ha fatto parte della programmazione annuale. La rappresentazione parte dalla decisione degli dei di aiutare Ulisse che lo porterà a far costruire il cavallo di legno dentro cui nascondersi per entrare a Troia per passare poi all’incontro con il terribile Polifemo, con la maga Circe, con le Sirene fino a Scilla e Cariddi, per giungere finalmente a Itaca dove ad aspettare il nostro eroe ci saranno il figlio Telemaco e la moglie Penelope. A fare da contorno alla recita dei bambini la musica, scelta con accuratezza e anche con un po’ di ironia: un connubio tra vecchie e nuove melodie che ha accompagnato tutta la rappresentazione che ha avuto come risultato finale una standing ovation unica da parte di tutti i presenti. Quello a cui abbiamo assistito oggi è stato un esempio di “bella scuola”, una scuola in cui si è respirata aria di collaborazione del personale, docente e non docente, dei bambini che si sono supportati l’uno con l’altro e dei genitori, un bell’esempio di cooperazione all’insegna della fiducia.

