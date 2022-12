I bambini della scuola Santa Maria Maddalena protagonisti del coro di natale

Foto pubblicate con il consenso dei genitori della scuola

Nel teatro Quattro Mori la recita natalizia degli alunni, dai 3 ai 5 anni, della scuola dell’infanzia condita da un vero e proprio coro di Natale

Un’iniziativa molto particolare per festeggiare il Natale, soprattutto se si tiene conto che i protagonisti sono stati bambini dai 3 ai 5 anni. Si è tenuta infatti mercoledì 21 dicembre, nel teatro Quattro Mori, la recita natalizia degli alunni della scuola dell’infanzia Santa Maria Maddalena di Livorno, gestita dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere. Per celebrare il Natale gli 82 bambini della scuola hanno organizzato una recita condita da un vero e proprio coro di Natale. La particolarità sta nell’età degli alunni che, seppur molto piccoli, hanno reagito positivamente alle lezioni di canto che la scuola ha destinato loro a partire da questo anno scolastico. Durante le prove i bambini hanno imparato ad emozionarsi e a tirar fuori quello che la musica, o anche una semplice parola del testo, trasmetteva loro. Un momento, quindi, dall’alto valore pedagogico, di condivisione ed unione.

Condividi: