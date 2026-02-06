I calzini spaiati, oggi la giornata dedicata alla diversità

Foto autorizzate alla pubblicazione, ringraziamo le famiglie per la disponibilità

“La Giornata dei calzini spaiati” è un’iniziativa nata per promuovere il concetto di diversità. L’obiettivo è semplice ma di grande valore: offrire a bambini e adulti un’occasione di riflessione sull’importanza dell’accoglienza nella vita quotidiana. Indossare calzini diversi diventa così un gesto simbolico, capace di trasmettere un messaggio significativo. Nei servizi educativi per la prima infanzia comunali di Livorno, gestiti dalla Cooperativa Orsa, ossia i nidi Chicchirillò, Il Satellite, Casa del Re, Limoncino e lo spazio gioco Ludonido, questa ricorrenza viene proposta ormai da diversi anni come parte integrante di un progetto pedagogico che riconosce le differenze come elemento fondante dell’esperienza educativa. Durante l’infanzia, infatti, l’incontro con l’altro avviene principalmente attraverso il corpo, il gioco e la relazione: è proprio in questi contesti che i bambini iniziano a costruire le prime rappresentazioni di sé e degli altri. In questi servizi, “La Giornata dei calzini spaiati” diventa un momento per dare visibilità a un principio coltivato ogni giorno. Attraverso laboratori creativi, narrazioni di storie, letture di albi illustrati e giochi, i bambini vengono stimolati a sviluppare curiosità e sensibilità relazionale. Non si tratta, infatti, di spiegare la diversità con le parole, ma di farla vivere concretamente, rispettando i loro tempi e le loro competenze. Il coinvolgimento delle famiglie, chiamate a partecipare insieme ai propri figli indossando calzini spaiati, arricchisce ulteriormente l’iniziativa, offrendo un contesto favorevole per riflettere su un tema che riguarda tutti, grandi e piccoli. In questo modo la giornata non resta confinata al nido, ma si estende alla collettività nel suo insieme, rafforzando l’idea di una comunità educante, in cui educatori e genitori condividono significati e responsabilità. Si tratta, quindi, di una proposta che si inserisce in una progettualità più ampia e continuativa, promuovendo fin dai primi anni di vita una cultura dell’inclusione, del rispetto delle differenze e della valorizzazione di ogni individualità come risorsa sia per il gruppo che per la comunità.

