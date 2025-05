I can’t find myself, il Cecioni presenta il Festival della Creatività

di Martina Romeo

Il Liceo Cecioni ha presentato la seconda edizione del Festival della Creatività dal titolo “I can’t find myself”, che avrà luogo mercoledì 21 maggio dalle ore 20:45 nella sede dell’istituto in via Galilei 58/60. Il titolo, scelto dagli stessi alunni, rispecchia la tematica centrale dell’evento: la sensazione di alienazione, estraneazione e smarrimento che fin troppo spesso è percepita dalle nuove generazioni. “Per noi è importante dire che questo titolo sia venuto fuori da un sondaggio fatto autonomamente dai ragazzi – ha introdotto la conferenza il professore Alessio Traversi, ritenuto il motore del progetto – Sono stati proposti una serie di titoli tra cui scegliere legati all’idea dell’alienazione, di riconoscersi in un mondo in cui tutto sembra vero, ma poi niente è autentico. Un mondo dove è difficile riconoscersi e trovare una propria identità”. Tema ben visibile anche dalla locandina dell’evento, rappresentante uno sfondo scuro che, in qualche modo, permette di definire i ritratti delle persone. “Il colore scuro mira a ricordare anche la scuola vissuta di sera, un qualcosa che mi ha permesso di ideare questa locandina, con i volti che vengono dall’oscurità in rappresentanza della scuola vissuta dalle nove alle undici. Dei lavori fatti dai nostri studenti, che poi noi abbiamo modificato”, ha tenuto a spiegare Michael Rotondi, professore di Discipline Grafico Pittoriche del Cecioni, che insieme alla professoressa Giulia Persico si è occupato della presentazione grafica. Da quest’ultima, le illustrazioni delle piante delle diverse aule in cui verranno svolte le attività presenti nel programma. Piantine che ogni visitatore potrà utilizzare per orientarsi al meglio all’interno dell’istituto. L’iniziativa, che vedrà coinvolti oltre trecento alunni e numerosi professori, inserita all’interno del programma regionale del Festival promosso da USR Toscana, prevede diverse attività tra esibizioni teatrali e di danza, mostre artistiche e installazioni, concerti, video, presentazioni e un’osservazione guidata del cielo. Oltre alle persone impegnate nelle attività ci saranno alcuni alunni della scuola, abitualmente peer educator per i ragazzi più giovani, che aiuteranno a gestire l’aspetto logistico dell’evento diventando, come sottolineato dalla professoressa Rita Orlando, delle vere e proprie guide per i visitatori. Le attività in programma mercoledì 21 verranno poi riunite in uno spettacolo finale che andrà in scena il 6 giugno al Goldoni. “Un po’ uno spin-off dei percorsi che sono stati creati per l’evento – scherza Rino Bucci, preside del Liceo – un modo per mostrare a tutti uno spaccato complessivo di tutti gli indirizzi con alunni di diverse età”. “La parte musicale è prevalentemente orientata sulle arti visive – aggiunge Luca Faggella – però è importante ricordare quanto queste ultime siano legate alla musica. Questi ragazzi sono molto musicali, io non ho fatto altro che mettere a disposizione quello che so fare scegliendo insieme a loro, dopo diversi ascolti e teoria, alcune canzoni rappresentative dello spettacolo, sia a livello di testo che di musicalità”. L’ingresso alla serata sarà libero e gratuito.

