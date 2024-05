I care. Mission possible alla scuola Campana

L’evento inizia il 28 maggio e prevede due diversi momenti aperti a tutti

L’I.C. Micheli Bolognesi, con il patrocinio del Comune di Livorno, organizza l’evento

“I care. Mission Possible: il pensiero e l’eredità dell’esperienza educativa di Barbiana”. L’evento inizia il 28 maggio e prevede due diversi momenti aperti a tutti: dal 28 al 30 maggio nella scuola Campana via Niccolò Stenone 18 sarà aperta al pubblico la mostra dedicata al centenario della nascita di Don Milani “I Care.Mission Possible”: 31 pannelli messi a disposizione dalla Fondazione Don Lorenzo Milani guideranno in un percorso che illustra il pensiero e l’eredità dell’esperienza educativa di Barbiana. Le classi quinte della scuola primaria Campana con le loro insegnanti, avendo realizzato un progetto alla scoperta di questa esperienza, presenteranno ai genitori e alle altre scuole del territorio i principi e i metodi educativi sviluppati a Barbiana, che sono ancora di grande attualità. Per partecipare alla mostra è necessario che le scuole si prenotino al link: https://forms.gle/Rn4EZQcuw4vjaYdF6. Il 28 maggio alle ore 16:30 nella sala “Pamela Ognissanti” via Piero Gobetti 11/F dirigenti scolastici e docenti sono invitati alla conferenza sui temi principali della pedagogia di Don Milani intervengono:

– Prof. Luigi Lippi Socio Fondazione Don Lorenzo Milani: “ Costituzione: necessità, oggi, di costruire l’educazione civica sulla base della conoscenza del dettato costituzionale, nei suoi principi fondanti”.

– Prof Mauro Piras Dirigente scolastico IC Masaccio di Firenze e scrittore: “Ciò che è vivo e ciò che è morto della scuola di Don Milani”

– Prof.ssa Carmen Betti, già Professore Ordinario di Storia della pedagogia presso l’Università degli Studi di Firenze: “Attualità o inattualità della lezione di Don Milani?”

Prof Stefano Oliviero Università degli Studi degli studi di Firenze: “Un graffio della coscienza. Don Milani e la sua lezione di utopia”.

E’ gradita la prenotazione anche per la tavola rotonda al seguente link:

https://forms.gle/hhRU3TULEXhx2HWm6

