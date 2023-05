I colori e linguaggi dell’arte al Museo Fattori

Il percorso educativo, inserito nell'ambito di Scuola Città 2022-2023, si è svolto al Museo Fattori tra aprile e maggio coinvolgendo complessivamente 13 classi dell’infanzia e primaria per un totale di circa 330 bambini e bambine

Si è concluso martedì 30 maggio il progetto didattico I colori e linguaggi dell’arte, inserito nell’ambito del programma Scuola Città 2022 2023 promosso dal Cred Comune di Livorno. Il percorso educativo, ideato e realizzato da coop.Itinera e coop. Agave, si è svolto al Museo civico G. Fattori tra aprile e maggio coinvolgendo complessivamente 13 classi dell’infanzia e primaria per un totale di circa 330 bambini e bambine.

L’idea è stata quella di avvicinare le scuole al tema dell’arte attraverso la visione delle opere d’arte esposte al Museo per fornire le prime chiavi di lettura dei quadri, sviluppare sensibilità e curiosità verso il patrimonio artistico, proporre l’arte come linguaggio inclusivo e strumento per raggiungere anche un maggiore benessere psicofisico. Ogni classe ha effettuato in una prima fase una visita guidata delle sale espositive con il supporto di operatori museali qualificati per scoprire insieme sia la storia della villa Mimbelli che ospita il museo civico, sia le opere d’arte e le vicende degli artisti presenti. A seguire sono state svolte diverse tipologie di attività laboratoriali: sono stati creati quadri utilizzando tecniche artistiche diverse, è stato sperimentata la tecnica del tableau vivant con il quale bambine e bambini si sono calati nei panni di alcuni personaggi raffigurati nelle opere attraverso travestimenti e testi recitati ed infine alcune classi hanno imparato a raccontare e descrivere i quadri come vere piccole guide esperte. Tutte le attività sono state condivise con le famiglie; una volta conclusi gli incontri con le classi parenti e genitori sono stati invitati al Museo Fattori per vedere i lavori realizzati ed assistere alle varie performance organizzate. Un ringraziamento allo staff didattico composto da: Linda Landi, Francesca Cutrona, Carolina Trotta, Silvia Michelucci, Tatiana Garulli, Cecilia Biasci, Emilia Baratta, Chiara Sabbatini con il coordinamento progettuale di Sarah Bovani. Si ringraziano inoltre tutte le insegnanti e le classi che hanno aderito all’iniziativa. Le scuole primarie partecipanti: Classe 2 A “Dal Borro” maestra Cervetti, classe 2 A “Benci” maestra Poli , classe V A Istituto Maria Ausiliatrice maestra Bonati, classe 2 B Istituto Santo Spirito maestra Beghé, classi 2 A e 2 B maestra Intini, classi 4 A e 4 B “Albertelli” maestre Domenichini e Longobardi,, classe 2 A “Fattori” maestra Tani, classi 2 A e 2 B “Rodari” maestre Fracassi e Soffredini, classe III A “Cattaneo” maestre Ricci e Marrucci. Per l’infanzia ha partecipato “La Palazzina” sez.5 anni con le maestre Giani e Paoli.

Condividi: