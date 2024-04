I germanisti del Cecioni a Francoforte sul Meno

Ed è proprio dalla cima della Main Tower, uno dei grattacieli più famosi nello skyline della città natale di Goethe, che i giovani studenti mandano i saluti a tutta Livorno

Volano alto i germanisti della 4E del Liceo Linguistico “F.Cecioni” di Livorno, come l’aquila, simbolo di quel Sacro Romano Impero il cui imperatore veniva eletto a Francoforte sul Meno. Ed è proprio dalla cima della Main Tower, uno dei grattacieli più famosi nello skyline della città natale di Goethe, che i giovani studenti mandano i saluti a tutta Livorno, dove un mese fa gli italianisti del Comprensivo “Breuning” di Rödermark sono stati ospitati dalle famiglie italiane per l’ennesimo scambio culturale tra le due scuole.

Dopo aver ammirato Livorno, Pisa e Firenze, adesso tocca ai ragazzi tedeschi mostrare le bellezze della propria terra: Francoforte sul Meno con il Museo del Romanticismo, la casa natale di Goethe, la Banca Centrale Europea, il centro commerciale MyZeil progettato da Massimiliano Fuksas. Ma non solo. Magonza bagnata dal Reno, il fiume sacro dei tedeschi, e il Museo Gutenberg.

Ma cosa raccontano i ragazzi da Francoforte? “Qui, come a Livorno, respiriamo aria di casa, quella dell’Unione Europea. Perché ci sentiamo cittadini europei. Assistiamo alle lezioni in tedesco confrontandoci con un sistema scolastico diverso dal nostro e viviamo una quotidianità culturale nuova che ci arricchisce in ogni suo aspetto più piccolo e banale”.

Un’immersione culturale, insomma, capace di… farli volare in alto.

