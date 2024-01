I pomeriggi della Biblioteca Vespucci-Colombo

Si inizia mercoledì 24 gennaio alle ore 18 nell’Aula Magna della sede di via Chiarini 1 con un argomento caro alla nostra scuola, il cinema. Paolo Bruciati, infatti, presenterà il suo libro “Tutti al cinema appassionatamente”

Con il nuovo anno riprendono gli appuntamenti organizzati dalla Biblioteca dell’Istituto Vespucci- Colombo di Livorno. Si inizia mercoledì 24 gennaio alle ore 18 nell’Aula Magna della sede di via Chiarini 1 con un argomento caro alla nostra scuola, il cinema. Paolo Bruciati, infatti, presenterà il suo libro “Tutti al cinema appassionatamente” (Ed. Sillabe) dialogando con Laura Belforte. “Il volume racconta, a partire dall’immediato dopoguerra fino ai giorni nostri, le trasformazioni sociali, culturali e politiche della città di Livorno attraverso l’osservazione e la classificazione delle numerose e multiformi associazioni che si sono occupate e ancora si occupano di cultura cinematografica, nella città che, fra le prime in Italia, ha aperto una sala cinematografica”. Per informazioni: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©